Це дійсно так: 15 садових та кімнатних рослин, які здатні передбачити, коли піде дощ

Природа часто підказує нам про зміни погоди значно раніше, ніж синоптики. Деякі дерева, квіти та навіть кімнатні рослини реагують на вологість повітря й атмосферний тиск так помітно, що їх називають «живими барометрами». Досвідчені городники та флористи вже давно користуються цими сигналами. Про це пише ресурс zaxid.net.

Які рослини здатні передбачити, коли піде дощ

Кінський каштан. Перед дощем листя каштана починає «плакати», на ньому з’являються липкі крапельки. Це вірна ознака підвищеної вологості та наближення опадів.

Канна, кімнатний банан, монстера. Перед дощем на листі цих кімнатних рослин з’являються краплі вологи, такий процес називають гутацією. Це не роса, а надлишок води, яку рослина виштовхує через пори, коли повітря вже перенасичене вологою.

Календула, братки, кульбаба, цикорій. Ці квіти закривають свої пелюстки ще вдень, якщо наближається дощ. Якщо ж кульбаба не закривається навіть у похмурий день — опадів не буде.

Кислиця й конюшина. Їхнє листя поводиться як барометр: перед негодою воно згортається, наче захищаючись. А якщо розкриваються квіти, то це сигнал, що завтра можливі опади.

Маргаритки та дзвіночки. Їхні ніжні квіти схиляють голівки вниз і частково закриваються, аби зберегти пилок від вологи. Це явна ознака того, що невдовзі буде дощ.

Які ще рослини можуть передбачити, що піде дощ

Папороть — перед зміною погоди її листя може скручуватися сильніше, ніж зазвичай.

Нічна фіалка — у суху погоду пахне слабше, а перед дощем аромат стає значно сильнішим.

Подорожник — листя темніє і стає вологими ще до того, як випаде дощ.

Горох і боби — перед опадами квіти та листя згортаються, щоб захиститися від зайвої вологи.

Чому ці рослини реагують на негоду

Усі ці зміни — не магія, а природна адаптація до природного серидовища. Адже квіти й дерева реагують на атмосферний тиск, рівень вологості та зміну освітлення. Таким чином вони захищають пилок, листя та коріння від пошкоджень і гниття.