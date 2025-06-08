Це добриво із двох інгредієнтів діє як стимулятор росту для огірків і помідорів

Чим підживити помідори й огірки, щоб швидко росли / © www.freepik.com/free-photo

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Досвідчені городники дедалі частіше використовують просту суміш із молока та йоду. Таке натуральне підживлення працює, як стимулятор росту і надійний захист від шкідників. А все завдяки тому, що молоко та йод містять купу корисних мінералів, вітамінів та інших речовин, які вкрай корисні для городніх культур. Розповідаємо, посилаючись на ресурс ukrayinynovyny.pl, чому саме цей домашній розчин варто застосовувати для стимуляції росту помідорів та огірків.

Добриво з молока та йоду: ріст, захист і корисні мікроелементи

Це одне з найефективніших народних підживлень, яке легко приготувати з того, що завжди є під рукою. Комбінація молока та йоду діє на огірки й помідори комплексно — покращує їхній розвиток, зміцнює імунітет і захищає від хвороб.

Які основні переваги такого підживлення.

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Стимулює ріст і зміцнює клітинні структури — завдяки кальцію з молока.

Захищає від борошнистої роси, фітофтори та гнилі.

Діє як природний фунгіцид та антисептик завдяки йоду.

Відлякує попелицю та інших шкідників.

Постачає рослинам білки, амінокислоти та мінерали — магній, калій, фосфор, сірку.

Покращує фотосинтез і формування зав’язі.

Зміцнює кореневу систему і сприяє швидкому цвітінню.

Використовувати такий розчин можна як для поливу, так і для обприскування. Головне, не перевищувати рекомендовану дозу і готувати добриво перед самим застосуванням, щоб зберегти всі корисні речовини.

Як правильно приготувати розчин: пропорції та застосування

Для приготування підживлення вам знадобиться:

8 літрів дощової або відстояної води кімнатної температури;

1 літр молока з низьким відсотком жирності (0,5%–1,5%);

10 крапель аптечного йоду.

Спосіб приготування і застосування.

У велику ємність налийте води.

Додайте молоко й добре перемішайте.

Обережно капніть йод і знову перемішайте.

Розчин одразу розділіть: одну частину використовуйте для поливу під корінь, іншу — для обприскування листя.

Проводьте обробку раз на два тижні вранці або ввечері, у суху безвітряну погоду.

Варто уникати надмірного використання йоду — велика кількість може нашкодити рослинам. Дотримуйтесь рецептури, і ваші огірки та помідори віддячать щедрим і якісним урожаєм.

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