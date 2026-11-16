Це лише початок: "Пророк Злих Провісників", який передбачив збій Microsoft, попередив про нові катастрофи

Крейг Гамільтон-Паркер / © LADbible

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Британський медіум Крейг Гамільтон-Паркер, за яким у медіа закріпилося прізвисько «Пророк Злих Провісників» через його схильність передбачати катастрофічні події, виступив із новим тривожним попередженням. На його думку, недавній глобальний збій Microsoft може виявитися лише першим дзвіночком перед серйознішими кризами.

Про це пише видання LADbible.

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Нещодавно мільйони користувачів у всьому світі зіткнулися з проблемою доступу до сервісів Microsoft, зокрема Teams та Outlook. Корпорація офіційно перепросила за інцидент та пояснила, що збій стався через помилку під час оновлення мережевої ємності, виключивши будь-який зв’язок із кібератакою. Компанія запевнила, що стабільність роботи сервісів була повністю відновлена.

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Однак Гамільтон-Паркер переконаний, що подібні масштабні відключення ставатимуть усе дедалі звичнішими. У новому відео на YouTube він нагадав про свої попередні пророцтва:

Ще в березні минулого року він заявляв про наближення техногенного збою, який зачепить бази даних користувачів, та радив людям регулярно робити резервні копії (бекапи) своєї інформації.

У вересні екстрасенс попереджав про загрозу «руйнівних» кібератак.

Минулого місяця він висловлював побоювання, що хакерських ударів можуть зазнати банківські системи, супермаркети, а згодом — загалом інтернет та електромережі.

Попри те, що компанії заперечують зв’язок таких збоїв з хакерською активністю, подібні інцидети викликають у соцмережах обговорення так званих black sky events — сценаріїв повного блекауту критичної інфраструктури та зв’язку, які змушують суспільство замислитися про накопичення запасів води, їжі та використання автономних радіоприймачів.

Раніше Крейг Гамільтон-Паркер заявив, що 2028 рік стане надзвичайним для світу, а на людство нібито чекає несподівана війна, про яку йому вже натякнули стародавні індійські оракули.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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