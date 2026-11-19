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"Це мене реально шокувало": українка за кордоном показала, скільки платить за комунальні послуги
Підсумкова сума залежить від умов проживання, споживання ресурсів і тарифів конкретного будинку.
Українка Людмила Русіна, яка понад чотири роки мешкає в Німеччині, розповіла про витрати на комунальні послуги. За трикімнатну квартиру площею 67 кв м, у якій живуть двоє людей, родина щомісяця платить 186 євро. Окремо доводиться оплачувати електроенергію.
Про це блогерка @liudmyla.rusina розповіла у своєму TikTok.
Про реальні витрати жінка розповіла після отримання річного перерахунку. За її словами, деякі українці в Німеччині настільки побоюються додаткових рахунків за опалення, що взимку майже не вмикають батареї та намагаються зігріватися іншими способами.
Скільки коштують комунальні послуги в Німеччині
Найбільша частина щомісячних витрат Людмили припадає на опалення та гарячу воду. За ці послуги вона платить 87 євро на місяць.
«Зараз скажу, що мене реально шокувало. Опалення і горяча вода коштують 87 євро на місяць. Як на мене, це нормальна ціна для Німеччини. А от холодна вода з каналізації — 40 євро на місяць. І вона тут реально найдорожча в Європі», — зауважила Людмила.
Окрім основних послуг, у рахунках враховують утримання будинку та прибудинкової території. Зокрема, щомісячні платежі становлять:
прибирання під’їзду — 20 євро;
догляд за газоном — 10 євро;
податок на землю — 10 євро;
страхування будинку — 6 євро;
освітлення під’їзду — 4 євро;
вивезення сміття — 9 євро.
За словами Людмили, платити потрібно лише за вивезення побутових відходів, які сортують. Решту сміття забирають без додаткової оплати. А усі перелічені комунальні послуги обходяться родині у 186 євро щомісяця.
Чи довелося українці доплачувати після перерахунку
Після отримання річного перерахунку з’ясувалося, що сплачених авансом коштів майже вистачило на покриття витрат. Родині довелося доплатити лише 15 євро.
Водночас у цю суму не входить електроенергія. За неї українці також зробили перерахунок. Протягом попереднього року оплата становила 50 євро на місяць.
Людмила зазначила, що не намагалася надмірно економити електрику, але й без потреби її не витрачала.
Нагадаємо, раніше українка на імʼя Ірина Долженко оселилася в сонячній Албанії та підрахувала, у скільки їй стає життя там.