Це місце вбиває смак помідорів: де потрібно зберігати томати, щоб вони довго залишалися свіжими

Помідори. / © Pixabay

Реклама

Здавалося б, питання - де зберігати помідори, є дивним. Адже після купівлі в супермаркеті чи на ринку вони зазвичай відправляються до холодильника. Втім, як виявилося, це одне з найгірших місць для їхнього зберігання.

Існує простий спосіб, який допомагає зберегти їх свіжими довше, ніж кілька днів, пише таблоїд The Mirror.

Експертка з кулінарії Медлін Буяноз каже, що зберігання свіжих помідорів у холодильнику не лише шкодить цьому овочу, а ще й впливає на смак: “Стандартне правило — не тримати помідори в холодильнику. Все зводиться до науки. Це в генах”.

Реклама

З її слів, томати містять фермент, який реагує на низькі температури. Це призводить до руйнування клітинних мембран. Як наслідок, овоч стає кашоподібним і борошнистим. Окрім того, вони вбирають запахи будь-якої відкритої їжі в холодильнику, а це також впливає на їхній смак.

Низькі температури призупиняють процес дозрівання. Тому покласти до холодильника можна хіба що стиглі помідори. За цей час смак та текстура практично не зміняться.

То ж де варто зберігати помідори? Ідеальне місце для зберігання незрілих томатів - це сухе місце з гарною циркуляцією повітря. Це запобіжить появі цвілі, захистить від прямих сонячних променів, які можуть призвести до занадто швидкого дозрівання плодів.

Тримати помідори треба на рівній поверхні хвостиками донизу. Це найбільш уразливе місце цього овочу: якщо там є тріщини, куди потрапить волога або бактерії, то почне розвиватися пліснява. Томати будуть гнити.

Реклама

Нагадаємо, блогерка Марі Гант дала поради, як довше зберігати яблука вдома.