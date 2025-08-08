ТСН у соціальних мережах

Це підживлення зробить перець м’ясистим і солодким: яке добриво найкраще вносити в серпні

Серпень — вирішальний місяць для болгарського перцю. Саме тепер важливо приділити увагу правильному підживленню, щоб отримати рясний урожай великих та смачних плодів.

Чим підживити перець у серпні

Чим підживити перець у серпні / © pixabay.com

Після перших плодів перець потребує додаткової енергії, і саме від серпневого догляду залежить, яким буде фінальний урожай. Розповідаємо, посилаючись на ресурс zaxid.net, чим підживлювати болгарський перець в останній місяць літа, щоб отримати багато великих та солодких плодів.

Чому перець потребує у серпні калійного підживлення

На початку сезону важливу роль відігравав азот, який стимулював зростання та розвиток культури. Та з настанням серпня на перший план виходить калій. Цей елемент відповідає за:

  • формування великих і солодких плодів;

  • підвищення щільності м’якоті;

  • стійкість до захворювань і перепадів температури;

  • покращення транспортування поживних речовин з листя до плодів.

Калій зміцнює клітинні стінки овочів, подовжує термін зберігання і покращує їхні смакові властивості в рази.

Які найкращі варіанти калійного підживлення для перцю

  • Настій деревного попелу. Це простий, але дуже ефективний засіб. Розмішайте склянку попелу в 10 літрах води і залиште настоюватися одну добу. Перед використанням розбавте добриво водою у пропорції 1:10 і полийте перець під корінь на вологий ґрунт.

  • Бананові шкірки містять багато калію. Залийте 4 шкірки трьома літрами води і настоюйте кілька днів, поки не з’явиться легке бродіння. Потім розведіть настій водою у пропорції 1:5 та поливайте перець під корінь раз на 10 днів.

  • Монофосфат калію. Це готове мінеральне добриво з калієм і фосфором. Воно швидко засвоюється і не потребує додаткових приготувань. Застосовуйте відповідно до інструкції, не частіше ніж раз на два тижні.

Як правильно підживлювати перець у серпні

  • Вносьте підживлення у прохолодну пору дня.

  • Перед внесенням добрива обов’язково полийте грядку чистою водою, це допоможе захистити коріння перцю від опіків.

  • Регулярно вносьте добрива в серпні, це покращить не лише якість плодів, а й стимулює появу нової зав’язі.

