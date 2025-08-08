- Дата публікації
Це підживлення зробить перець м’ясистим і солодким: яке добриво найкраще вносити в серпні
Серпень — вирішальний місяць для болгарського перцю. Саме тепер важливо приділити увагу правильному підживленню, щоб отримати рясний урожай великих та смачних плодів.
Після перших плодів перець потребує додаткової енергії, і саме від серпневого догляду залежить, яким буде фінальний урожай. Розповідаємо, посилаючись на ресурс zaxid.net, чим підживлювати болгарський перець в останній місяць літа, щоб отримати багато великих та солодких плодів.
Чому перець потребує у серпні калійного підживлення
На початку сезону важливу роль відігравав азот, який стимулював зростання та розвиток культури. Та з настанням серпня на перший план виходить калій. Цей елемент відповідає за:
формування великих і солодких плодів;
підвищення щільності м’якоті;
стійкість до захворювань і перепадів температури;
покращення транспортування поживних речовин з листя до плодів.
Калій зміцнює клітинні стінки овочів, подовжує термін зберігання і покращує їхні смакові властивості в рази.
Які найкращі варіанти калійного підживлення для перцю
Настій деревного попелу. Це простий, але дуже ефективний засіб. Розмішайте склянку попелу в 10 літрах води і залиште настоюватися одну добу. Перед використанням розбавте добриво водою у пропорції 1:10 і полийте перець під корінь на вологий ґрунт.
Бананові шкірки містять багато калію. Залийте 4 шкірки трьома літрами води і настоюйте кілька днів, поки не з’явиться легке бродіння. Потім розведіть настій водою у пропорції 1:5 та поливайте перець під корінь раз на 10 днів.
Монофосфат калію. Це готове мінеральне добриво з калієм і фосфором. Воно швидко засвоюється і не потребує додаткових приготувань. Застосовуйте відповідно до інструкції, не частіше ніж раз на два тижні.
Як правильно підживлювати перець у серпні
Вносьте підживлення у прохолодну пору дня.
Перед внесенням добрива обов’язково полийте грядку чистою водою, це допоможе захистити коріння перцю від опіків.
Регулярно вносьте добрива в серпні, це покращить не лише якість плодів, а й стимулює появу нової зав’язі.