Це псує печінку: лікар із Гарварда пояснив, як не слід пити чай

Чому не можна пити дуже гарячий чай / © unsplash.com

Надмірне або неправильне вживання чаю може шкодити шлунку та печінці.

Гастроентеролог, який пройшов підготовку в Гарварді, доктор Саурабх Сеті звернувся до своїх 1,3 мільйона підписників в Instagram із важливим попередженням, передає the-express.

Чай у багатьох асоціюється з розслабленням — його п’ють і зранку, і перед сном. У помірних кількостях він дійсно може бути корисним, зокрема покращувати травлення. Однак лікар наголошує: деякі звички можуть мати протилежний ефект.

«Я сертифікований гастроентеролог, і це сім найгірших чайних звичок, які шкодять вашому кишківнику та печінці», — написав він.

1. Чай натщесерце

За словами Сеті, напій на порожній шлунок подразнює слизову через кислотність та наявність кофеїну і танінів. Це може спричинити печію, нудоту, дискомфорт, а також зневоднення. Крім того, чай перешкоджає засвоєнню заліза, що особливо небезпечно для людей з анемією.

2. Занадто багато цукру

Ідеться про холодні та молочні чаї. Деякі з них містять 30–40 г цукру, що різко підвищує ризик розвитку діабету або неалкогольної жирової хвороби печінки.

3. «Детокс» та схуднення на чаї

Доктор зазначає, що такі чаї здебільшого працюють за рахунок послаблювального ефекту. Надмірне вживання «слімінг»-чаїв веде до зневоднення, порушення електролітного балансу та навіть пошкодження кишківника.

4. Надлишок екстрактів зеленого чаю

Хоча зелений чай вважається кориснішим за чорний, його концентровані добавки можуть бути небезпечними. Лікар попереджає про рідкісні, але реальні випадки токсичного ураження печінки при надмірному прийомі таких екстрактів.

5. Занадто гарячий чай

Сеті радить не пити чай гарячіший за 65°C. Регулярне вживання окропу може підвищувати ризик раку стравоходу. Китайське дослідження 2020 року підтвердило зв’язок між температурою понад 150°F та розвитком плоскоклітинної карциноми стравоходу.

6. Чай із кофеїном перед сном

Попри меншу концентрацію кофеїну, ніж у каві, чай все одно може порушувати сон. Лікар рекомендує уникати чаю з кофеїном у вечірній час, оскільки залишковий кофеїн заважає відновленню організму, включно з печінкою та травною системою.

