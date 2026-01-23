Це точно не для опалення: лісник назвав дрова, які руйнують тепло у будинку

Які дрова не годяться для опалення / © pexels.com

Лісник Микола Коваленко розповів для Знай.ua, які дрова категорично не варто спалювати і чому їхнє використання може загрожувати безпеці.

За словами експерта, навіть якісні дрова з часом можуть втратити свої властивості. Після кількох років зберігання деревина стає менш щільною, кришиться і горить нерівномірно.

«Якщо на дровах помітна гниль, пліснява або сліди комах, їх краще використати першими або зовсім утилізувати», — підкреслив лісник Микола Коваленко.

Окрім цього, експерт назвав категорії дров, які можуть бути небезпечними для опалення дому:

Фарбована або оброблена деревина — при горінні виділяє токсичні гази. Смолисті породи (сосна, ялина) — сильно іскрять, викидають жаринки і швидко забруднюють димохід сажею. Сирі дрова — димлять, знижують тягу і сприяють утворенню конденсату та креозоту. Дрова з грибком або пліснявою — мають неприємний запах і погіршують якість повітря в приміщенні.

Щоб зберегти дрова в належному стані, їх слід тримати під навісом або в дровнику, захищеному від дощу та снігу. Укладати деревину прямо на землю не варто — потрібен настил із піддонів, цегли чи дерев’яних рейок.

Також важлива добра вентиляція з боків: вона запобігає накопиченню вологи та появі плісняви, зберігаючи дрова сухими та безпечними для використання.