Це точно не для опалення: лісник назвав дрова, які руйнують тепло у будинку
Багато українців і досі опалюють свої оселі дровами. Але не всі породи деревини підходять для цього: деякі дрова не лише погано віддають тепло, а й можуть бути небезпечними для дому.
Лісник Микола Коваленко розповів для Знай.ua, які дрова категорично не варто спалювати і чому їхнє використання може загрожувати безпеці.
За словами експерта, навіть якісні дрова з часом можуть втратити свої властивості. Після кількох років зберігання деревина стає менш щільною, кришиться і горить нерівномірно.
«Якщо на дровах помітна гниль, пліснява або сліди комах, їх краще використати першими або зовсім утилізувати», — підкреслив лісник Микола Коваленко.
Окрім цього, експерт назвав категорії дров, які можуть бути небезпечними для опалення дому:
Фарбована або оброблена деревина — при горінні виділяє токсичні гази.
Смолисті породи (сосна, ялина) — сильно іскрять, викидають жаринки і швидко забруднюють димохід сажею.
Сирі дрова — димлять, знижують тягу і сприяють утворенню конденсату та креозоту.
Дрова з грибком або пліснявою — мають неприємний запах і погіршують якість повітря в приміщенні.
Щоб зберегти дрова в належному стані, їх слід тримати під навісом або в дровнику, захищеному від дощу та снігу. Укладати деревину прямо на землю не варто — потрібен настил із піддонів, цегли чи дерев’яних рейок.
Також важлива добра вентиляція з боків: вона запобігає накопиченню вологи та появі плісняви, зберігаючи дрова сухими та безпечними для використання.