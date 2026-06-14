Це точно телефонні шахраї: на дзвінки з номерів із такими цифрами не можна відповідати

Як дізнатися, що телефонують шахраї / © www.freepik.com/free-photo

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Телефонні шахраї стають дедалі активнішими, і їхні схеми постійно змінюються. Вони можуть телефонувати, представляючись банками, службами безпеки, операторами зв’язку та навіть державними установами. Мета завжди одна — виманити особисті дані, коди з SMS і гроші. Саме тому важливо розуміти, з яких номерів найчастіше надходять підозрілі дзвінки та як їх розпізнати.

Чи існують «точні цифри» шахрайських номерів

Важливо одразу зазначити: не існує універсальних точних цифр, з яких завжди дзвонять шахраї. Вони можуть використовувати будь-які номери, включно зі звичайними українськими мобільними чи підробленими ідентифікаторами.

Проте є типові формати номерів, які найчастіше використовуються у шахрайських схемах і потребують особливої обережності.

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Підозрілі формати номерів, на які варто звернути увагу

Найчастіше шахраї використовують такі типи номерів:

міжнародні коди, наприклад: +44, +49, +33, +1, якщо ви не очікуєте дзвінка з-за кордону;

номери у форматі +380 (800) XXX XXX, які можуть бути одноразовими або підробленими;

короткі або нетипові комбінації цифр без звичного формату мобільного номера;

дзвінки з прихованим або невизначеним номером;

номери, які часто змінюються чи дзвонять і одразу скидають виклик.

Такі дзвінки не завжди означають шахрайство, але саме серед них найчастіше трапляються небезпечні випадки.

Чому не варто відповідати на підозрілі дзвінки

Відповідь на незнайомий або підозрілий номер може мати ризики:

спроба отримати банківські дані або коди підтвердження;

психологічний тиск і маніпуляції;

запис вашого голосу для подальших шахрайських схем;

підтвердження активності вашого номера для повторних атак.

Навіть коротка розмова може дати шахраям корисну інформацію.

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Які основні ознаки шахрайських дзвінків

Окрім самого номера, важливо звертати увагу на поведінку співрозмовника:

вас кваплять і змушують діяти терміново;

просять назвати коди з SMS або дані картки;

представляються банком без можливості перевірки;

обіцяють виграш, компенсацію або «вигідну пропозицію»;

тиснуть психологічно або лякають блокуванням рахунку.

Як правильно діяти? Якщо вам телефонує підозрілий номер, не відповідайте або завершуйте дзвінок, не передзвонюйте, заблокуйте номер. Також варто перевірити його через пошук і бази скарг та повідомити мобільного оператора, якщо дзвінки повторюються.

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