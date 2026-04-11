Це важливо знати: що робити зі шкаралупою від великодніх яєць

Яєчна шкаралупа після Великодня — це не просто побутове сміття, а частина глибокої традиції.

Віра Хмельницька
Крашанки. / © pexels.com

Крашанки - один із головних символів Великодня та є обов’язковим атрибутом великоднього кошика. Оскільки яйця освячують у церкві, то виникає питання - а що ж робити зі шкарлупою.

Що робити з яєчною шкаралупою після Великодня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Традиція фарбування яєць поєднує як християнські, так і дохристиянські уявлення, коли яйце було символом життя і відродження.

Водночас існує легенда про Марію Магдалину, яка принесла у дар римському імператору Тиберію звичайне яйце. Імператор не повірив, коли жінка розповіла, що Христос Воскрес. Він заявив, що це неможливо. Мовляв, як і те, що яйце у її руках стане червоним. У ту ж мить яйце почервоніло.

Саме тому фарбування яєць стало невід’ємною частиною великодніх свят. Здавна українці не просто фарбували їх, а створювали справжні обереги — писанки з символами сонця, води, родючості та захисту.

Традиційно в Україні використовують різні кольори, кожен із яких має своє значення. Приміром, червоний символізує життя і Христову жертву, жовтий - достаток, зелений — оновлення і весну, а синій - небо і спокій.

У народній традиції не існує «заборонених» кольорів для великодніх яєць. Однак чорний колір іноді сприймають обережно, адже він асоціюється з жалобою.

Що робити зі шкаралупою після Великодня

Освячені великодні яйця та їхня шкаралупа вважаються частиною святині, а тому до них ставляться з повагою. Важливо не просто утилізувати, а зробити це з розумінням.

Куди подіти яєчну шкаралупу від освячених яєць:

  • закопати в землю — вважалося, що так шкаралупа «повертається» природі та сприяє родючості землі;

  • спалити — у деяких регіонах шкаралупу спалювали, щоб очистити її від сакрального значення після свята;

  • дати домашній птиці — подрібнену шкаралупу іноді використовували як джерело кальцію для тварин (але не освячену окремо як обрядовий предмет).

