Це "вбиває" ваші речі: 5 помилок при налаштуванні пральної машинки, які робить кожен

Чому пральна машина псує речі / © Freepik

Реклама

Інколи трапляється так, що пральна машинка псує речі, а люди про це часто навіть не здогадуються. Чимало з нас припускаються поширених помилок у налаштуваннях пральної машинки. Які режими потрібно використовувати, а яких функцій краще уникати, аби не діставати брудні та подерті речі з пральної машинки.

Про це пишуть Новини Ю.

Які налаштування пральної машинки псують одяг

Здається, ніби пральна машинка — нескладна в користуванні техніка. Вона має кілька кнопок, натиснувши які, можна легко випрати одяг навіть без власної залученості.

Реклама

Однак якщо налаштувати режим прання неправильно, можна дістати з пральної машинки хоч і чисті, та зіпсовані речі.

Навіть найдорожча пральна машина не гарантує, що не зіпсує одяг. Майстер з ремонту пральних машин з Полтавської області Кирило поділився лайфхаками, як правильно налаштовувати функції пралки.

За словами експерта, значна кількість викликів майстра з пральних машин супроводжується лекцією з налаштування.

«Коли мені починають скаржитись, що машинка погане пере чи „дере“ одяг, я одразу питаю — „А скільки градусів ви виставляєте температуру?“. І найчастіше чую такі цифри, що волосся дибки стає», — ділиться майстер.

Реклама

Оптимальна температура прання — 30-40 градусів. Вищі температури краще застосовувати тільки для прання рушників, дитячого одягу та постільної білизни.

Також чимала кількість людей встановлює максимальну кількість обертів під час прання. Насправді ж така кількість обертів не висушує одяг, а тільки псує його. Тому не варто ставити більше ніж 1000 обертів.

Ще одна поширена помилка — постійне прання на швидких програмах. Якщо ви часто перете одяг на режимах 15–30 хвилин, цього недостатньо для чистоти одягу. Пралка просто не встигає вимити залишки порошку. В результаті — порошки та кондиціонери забивають волокна тканин, і одяг швидше зношується та втрачає свій «товарний» вигляд.

Короткі цикли прання краще чергувати з довгими, на 1,5-2 години.

Реклама

Помилка, про яку навіть багато людей не знають, полягає в тому, щоб вмикати функцію попереднього прання для сильних забруднень. Якщо прати дуже брудні речі на звичайному режимі, пральна машина не матиме достатньо часу, аби вимити весь бруд. Так, внутрішні волокна тканин будуть брудними.

І найважливіше — потрібно регулярно прочищати зливний фільтр. Якщо цього не робити, під час наступного прання ваш одяг «булькатиметься» в бруді.

Яких помилок під час прання припускаються багато людей

Більшість людей впевнена, що пральна машинка впорається з купою брудного одягу самостійно. Однак вони не враховують типи тканин, особливості речей та режимів прання.

Найпоширенішою помилкою є прання речей, не призначених для машинки: одягу з декором (паєтками, мереживом), класичних костюмів, купальників та делікатних матеріалів, як-от шкіра, замша чи оксамит.

Реклама

Високі температури та інтенсивне обертання барабана деформують тканини, розчиняють клей або пошкоджують захисне покриття вогнестійкого спецодягу. Такі вироби, а також подушки з пінополіуретану, краще очищувати вручну або в хімчистці.

Новини партнерів