Це вершкове масло в жодному разі не можна їсти: як розпізнати небезпечний продукт ще в магазині

Як відрізнити небезпечне вершкове масло від натурального ще в магазині: ознаки підробки, склад, жирність та корисні поради.

Яке вершкове масло не можна їсти і чому

Яке вершкове масло не можна їсти і чому / © unsplash.com

Вершкове масло завжди вважалося одним із найцінніших продуктів на нашому столі. Проте сучасний ринок переповнений підробками, і часто замість натурального масла ми отримуємо небезпечну суміш із рослинних жирів, ароматизаторів та барвників. Такий продукт не тільки не принесе користі, а й може завдати шкоди здоров’ю.

Чому підроблене вершкове масло вкрай небезпечне для здоров’я

  • Низька якість жирів. Замість молочного жиру використовують дешеві рослинні олії чи маргарин, які негативно впливають на судини.

  • Хімічні добавки. Для імітації смаку та запаху додають ароматизатори й барвники.

  • Відсутність поживної цінності. У фальсифікаті немає вітамінів A, D, E, кальцію та корисних кислот, якими багате справжнє масло.

Як розпізнати небезпечне масло ще в магазині

  • Читайте склад. У справжньому маслі має бути тільки «вершки пастеризовані». Будь-які інші інгредієнти — це сигнал тривоги.

  • Звертайте увагу на жирність. Якісне масло має жирність не менше ніж 72,5%. Якщо продукт містить менше жирів, перед вами спред або маргарин.

  • Перевірте ціну. Натуральне масло не може коштувати занадто дешево. Якщо ціна підозріло низька — продукт підроблений.

  • Огляньте пакування. Виробники завжди вказують дату виробництва, адресу підприємства та мають сертифікацію.

  • Колір і структура. Масло має бути однорідним, без плям і крапель води. Занадто жовтий колір може свідчити про барвники.

