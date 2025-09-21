- Дата публікації
Це вершкове масло в жодному разі не можна їсти: як розпізнати небезпечний продукт ще в магазині
Як відрізнити небезпечне вершкове масло від натурального ще в магазині: ознаки підробки, склад, жирність та корисні поради.
Вершкове масло завжди вважалося одним із найцінніших продуктів на нашому столі. Проте сучасний ринок переповнений підробками, і часто замість натурального масла ми отримуємо небезпечну суміш із рослинних жирів, ароматизаторів та барвників. Такий продукт не тільки не принесе користі, а й може завдати шкоди здоров’ю.
Чому підроблене вершкове масло вкрай небезпечне для здоров’я
Низька якість жирів. Замість молочного жиру використовують дешеві рослинні олії чи маргарин, які негативно впливають на судини.
Хімічні добавки. Для імітації смаку та запаху додають ароматизатори й барвники.
Відсутність поживної цінності. У фальсифікаті немає вітамінів A, D, E, кальцію та корисних кислот, якими багате справжнє масло.
Як розпізнати небезпечне масло ще в магазині
Читайте склад. У справжньому маслі має бути тільки «вершки пастеризовані». Будь-які інші інгредієнти — це сигнал тривоги.
Звертайте увагу на жирність. Якісне масло має жирність не менше ніж 72,5%. Якщо продукт містить менше жирів, перед вами спред або маргарин.
Перевірте ціну. Натуральне масло не може коштувати занадто дешево. Якщо ціна підозріло низька — продукт підроблений.
Огляньте пакування. Виробники завжди вказують дату виробництва, адресу підприємства та мають сертифікацію.
Колір і структура. Масло має бути однорідним, без плям і крапель води. Занадто жовтий колір може свідчити про барвники.