Це взуття носять усі модниці влітку 2026 року: топ-5 трендів

Тренди взуття 2026 / © pexels.com

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Після епохи масивних «dad sneakers» та надмірно складних дизайнів у центрі уваги опиняються легші силуети, ретро-натхнення та взуття, яке легко інтегрується в повсякденний гардероб.

Fashion-інсайдери, стилісти та редактори моди одностайні: цього сезону взуття перестає бути акцентом заради акценту і стає частиною «розумного гардероба», де кожна пара працює на універсальність образу.

Ось 5 ключових взуттєвих трендів літа 2026, які вже визначають модну повістку.

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Ретро-кросівки та slim-силуети

Головний герой літа 2026 — ретро-кросівки з тонким силуетом. Вони витісняють масивні моделі попередніх сезонів і повертають нас до естетики вінтажних бігових та тенісних пар.

У тренді:

тонка підошва;

замша та текстиль;

пастельні відтінки;

«old school» спортивна естетика.

Такі кросівки легко поєднуються з лляними штанами, сукнями-сліпами та relaxed денімом, створюючи ефект effortless-стилю.

Мінімалістичні шльопанці

Мінімалістичні шльопанці / © pexels.com

Ще один сильний тренд — мінімалістичні шльопанці з тонкими ремінцями. Вони повертаються у більш витонченому та «дорогому» виконанні.

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Актуальні деталі:

квадратний або м’яко загострений носок;

тонкі шкіряні ремінці;

нейтральні відтінки (беж, карамель, чорний);

легкий мікропідбор у деяких моделях.

Таке взуття ідеально вписується в естетику «quiet luxury» і легко переходить із денних образів у вечірні.

Балетні кросівки та mesh flats

Балетки в сіточку / © Vogue

Балетна естетика продовжує домінувати, але у 2026 вона набуває нової форми — mesh балеток і гібридних sneakerina.

Це взуття поєднує:

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легкість балеток;

спортивну основу кросівок;

напівпрозорі або сітчасті матеріали.

Такий тренд ідеально підходить для тих, хто шукає баланс між жіночністю та функціональністю. Вони добре працюють із мінімалістичними образами, монохромом і легкою літньою класикою.

Скульптурні танкетки

Скульптурні танкетки / © pexels.com

Класичні підбори поступово відходять на другий план, поступаючись місцем скульптурним танкеткам.

Це не повернення до старих платформ, а їх сучасна інтерпретація:

архітектурні форми;

легкі матеріали (рафія, шкіра, текстиль);

плавні лінії;

комфорт навіть за високої посадки.

Таке взуття стає ідеальним для літніх подій, подорожей та вечірніх виходів.

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Фішермен-сандалі та структурні моделі

Один із найстабільніших трендів — fisherman sandals (рибальські сандалі). Вони залишаються у гардеробах fashion-інсайдерів завдяки своїй практичності та універсальності.

Актуальні риси:

закритий або напівзакритий носок;

шкіряні переплетення;

структурований дизайн;

мінімалістичні кольори.

Це взуття ідеально працює в міському стилі та легко поєднується як із шортами, так і з лляними сукнями чи широкими брюками.

Тренди взуття літа 2026 демонструють чіткий зсув у бік функціональної моди. На зміну гучним трендам приходять речі, які легко носити щодня: ретро-кросівки, мінімалістичні сандалі, балетні гібриди, скульптурні танкетки та структурні сандалі.

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Головна ідея сезону проста: взуття має бути не тільки стильним, а й «життєздатним» у реальному ритмі життя.

FAQ

Яке взуття в моді влітку 2026?

У тренді ретро-кросівки, мінімалістичні шльопанці, mesh балетки, скульптурні танкетки та fisherman sandals.

Чи модні білі кросівки у 2026 році?

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Так, але вони більше не є головним трендом. Їх витісняють slim-ретро моделі у пастельних і нейтральних відтінках.

Які сандалі найактуальніші влітку 2026?

Найбільш актуальні fisherman sandals, мінімалістичні шльопанці та моделі з тонкими ремінцями в стилі quiet luxury.

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