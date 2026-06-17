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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
252
Час на прочитання
3 хв

Це взуття носять усі модниці влітку 2026 року: топ-5 трендів

Літо 2026 у моді остаточно закріплює нову філософію стилю — комфорт, універсальність і продумана естетика.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Тренди взуття 2026

Тренди взуття 2026 / © pexels.com

Після епохи масивних «dad sneakers» та надмірно складних дизайнів у центрі уваги опиняються легші силуети, ретро-натхнення та взуття, яке легко інтегрується в повсякденний гардероб.

Fashion-інсайдери, стилісти та редактори моди одностайні: цього сезону взуття перестає бути акцентом заради акценту і стає частиною «розумного гардероба», де кожна пара працює на універсальність образу.

Ось 5 ключових взуттєвих трендів літа 2026, які вже визначають модну повістку.

Ретро-кросівки та slim-силуети

Ретро-кросівки / © pexels.com

Ретро-кросівки / © pexels.com

Головний герой літа 2026 — ретро-кросівки з тонким силуетом. Вони витісняють масивні моделі попередніх сезонів і повертають нас до естетики вінтажних бігових та тенісних пар.

У тренді:

  • тонка підошва;

  • замша та текстиль;

  • пастельні відтінки;

  • «old school» спортивна естетика.

Такі кросівки легко поєднуються з лляними штанами, сукнями-сліпами та relaxed денімом, створюючи ефект effortless-стилю.

Мінімалістичні шльопанці

Мінімалістичні шльопанці / © pexels.com

Мінімалістичні шльопанці / © pexels.com

Ще один сильний тренд — мінімалістичні шльопанці з тонкими ремінцями. Вони повертаються у більш витонченому та «дорогому» виконанні.

Актуальні деталі:

  • квадратний або м’яко загострений носок;

  • тонкі шкіряні ремінці;

  • нейтральні відтінки (беж, карамель, чорний);

  • легкий мікропідбор у деяких моделях.

Таке взуття ідеально вписується в естетику «quiet luxury» і легко переходить із денних образів у вечірні.

Балетні кросівки та mesh flats

Балетки в сіточку / © Vogue

Балетки в сіточку / © Vogue

Балетна естетика продовжує домінувати, але у 2026 вона набуває нової форми — mesh балеток і гібридних sneakerina.

Це взуття поєднує:

  • легкість балеток;

  • спортивну основу кросівок;

  • напівпрозорі або сітчасті матеріали.

Такий тренд ідеально підходить для тих, хто шукає баланс між жіночністю та функціональністю. Вони добре працюють із мінімалістичними образами, монохромом і легкою літньою класикою.

Скульптурні танкетки

Скульптурні танкетки / © pexels.com

Скульптурні танкетки / © pexels.com

Класичні підбори поступово відходять на другий план, поступаючись місцем скульптурним танкеткам.

Це не повернення до старих платформ, а їх сучасна інтерпретація:

  • архітектурні форми;

  • легкі матеріали (рафія, шкіра, текстиль);

  • плавні лінії;

  • комфорт навіть за високої посадки.

Таке взуття стає ідеальним для літніх подій, подорожей та вечірніх виходів.

Фішермен-сандалі та структурні моделі

Фішермен-сандалі / © pexels.com

Фішермен-сандалі / © pexels.com

Один із найстабільніших трендів — fisherman sandals (рибальські сандалі). Вони залишаються у гардеробах fashion-інсайдерів завдяки своїй практичності та універсальності.

Актуальні риси:

  • закритий або напівзакритий носок;

  • шкіряні переплетення;

  • структурований дизайн;

  • мінімалістичні кольори.

Це взуття ідеально працює в міському стилі та легко поєднується як із шортами, так і з лляними сукнями чи широкими брюками.

Тренди взуття літа 2026 демонструють чіткий зсув у бік функціональної моди. На зміну гучним трендам приходять речі, які легко носити щодня: ретро-кросівки, мінімалістичні сандалі, балетні гібриди, скульптурні танкетки та структурні сандалі.

Головна ідея сезону проста: взуття має бути не тільки стильним, а й «життєздатним» у реальному ритмі життя.

FAQ

Яке взуття в моді влітку 2026?

У тренді ретро-кросівки, мінімалістичні шльопанці, mesh балетки, скульптурні танкетки та fisherman sandals.

Чи модні білі кросівки у 2026 році?

Так, але вони більше не є головним трендом. Їх витісняють slim-ретро моделі у пастельних і нейтральних відтінках.

Які сандалі найактуальніші влітку 2026?

Найбільш актуальні fisherman sandals, мінімалістичні шльопанці та моделі з тонкими ремінцями в стилі quiet luxury.

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