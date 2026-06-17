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Це взуття носять усі модниці влітку 2026 року: топ-5 трендів
Літо 2026 у моді остаточно закріплює нову філософію стилю — комфорт, універсальність і продумана естетика.
Після епохи масивних «dad sneakers» та надмірно складних дизайнів у центрі уваги опиняються легші силуети, ретро-натхнення та взуття, яке легко інтегрується в повсякденний гардероб.
Fashion-інсайдери, стилісти та редактори моди одностайні: цього сезону взуття перестає бути акцентом заради акценту і стає частиною «розумного гардероба», де кожна пара працює на універсальність образу.
Ось 5 ключових взуттєвих трендів літа 2026, які вже визначають модну повістку.
Ретро-кросівки та slim-силуети
Головний герой літа 2026 — ретро-кросівки з тонким силуетом. Вони витісняють масивні моделі попередніх сезонів і повертають нас до естетики вінтажних бігових та тенісних пар.
У тренді:
тонка підошва;
замша та текстиль;
пастельні відтінки;
«old school» спортивна естетика.
Такі кросівки легко поєднуються з лляними штанами, сукнями-сліпами та relaxed денімом, створюючи ефект effortless-стилю.
Мінімалістичні шльопанці
Ще один сильний тренд — мінімалістичні шльопанці з тонкими ремінцями. Вони повертаються у більш витонченому та «дорогому» виконанні.
Актуальні деталі:
квадратний або м’яко загострений носок;
тонкі шкіряні ремінці;
нейтральні відтінки (беж, карамель, чорний);
легкий мікропідбор у деяких моделях.
Таке взуття ідеально вписується в естетику «quiet luxury» і легко переходить із денних образів у вечірні.
Балетні кросівки та mesh flats
Балетна естетика продовжує домінувати, але у 2026 вона набуває нової форми — mesh балеток і гібридних sneakerina.
Це взуття поєднує:
легкість балеток;
спортивну основу кросівок;
напівпрозорі або сітчасті матеріали.
Такий тренд ідеально підходить для тих, хто шукає баланс між жіночністю та функціональністю. Вони добре працюють із мінімалістичними образами, монохромом і легкою літньою класикою.
Скульптурні танкетки
Класичні підбори поступово відходять на другий план, поступаючись місцем скульптурним танкеткам.
Це не повернення до старих платформ, а їх сучасна інтерпретація:
архітектурні форми;
легкі матеріали (рафія, шкіра, текстиль);
плавні лінії;
комфорт навіть за високої посадки.
Таке взуття стає ідеальним для літніх подій, подорожей та вечірніх виходів.
Фішермен-сандалі та структурні моделі
Один із найстабільніших трендів — fisherman sandals (рибальські сандалі). Вони залишаються у гардеробах fashion-інсайдерів завдяки своїй практичності та універсальності.
Актуальні риси:
закритий або напівзакритий носок;
шкіряні переплетення;
структурований дизайн;
мінімалістичні кольори.
Це взуття ідеально працює в міському стилі та легко поєднується як із шортами, так і з лляними сукнями чи широкими брюками.
Тренди взуття літа 2026 демонструють чіткий зсув у бік функціональної моди. На зміну гучним трендам приходять речі, які легко носити щодня: ретро-кросівки, мінімалістичні сандалі, балетні гібриди, скульптурні танкетки та структурні сандалі.
Головна ідея сезону проста: взуття має бути не тільки стильним, а й «життєздатним» у реальному ритмі життя.
FAQ
Яке взуття в моді влітку 2026?
У тренді ретро-кросівки, мінімалістичні шльопанці, mesh балетки, скульптурні танкетки та fisherman sandals.
Чи модні білі кросівки у 2026 році?
Так, але вони більше не є головним трендом. Їх витісняють slim-ретро моделі у пастельних і нейтральних відтінках.
Які сандалі найактуальніші влітку 2026?
Найбільш актуальні fisherman sandals, мінімалістичні шльопанці та моделі з тонкими ремінцями в стилі quiet luxury.