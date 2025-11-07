Це їх погубить: експерт назвав вісім рослин, які категорично не можна обрізати у листопаді

Деяким видам рослин обрізка у листопаді може нашкодити / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Холодна пора року наближається, а це означає, що незабаром роботи у саду будуть завершені. Перш ніж братися за обрізку багаторічників, досвідчені садівники радять дізнатися, які рослини категорично заборонено чіпати в цей період, аби вони успішно пережили зиму.

Про це пише Daily Express.

«Для багатьох садівників листопад — це місяць, коли вони востаннє прибирають у саду — готують його до зими. Для більшості, це останні справи, яку господарі виконуватимуть на вулиці, перед настанням морозів», — пояснив експерт-садівник Саймон з «Walking Talking Gardeners».

Реклама

Водночас він поділився списком із восьми рослин, які категорично не варто обрізати у листопаді.

Азалії та рододендрони

Експерт Саймон наголошує, оскільки азалії часто відносять до роду рододендронів, рекомендація не обрізати стосується їх також. Іншими словами, якщо дасте цим квітам спокій, те саме слід робити й з азаліями.

«Річ у тім, для формування квіткових бруньок обидвом рослинам потрібен цілий сезон. Щойно вони закінчують цвісти навесні, з’являються нові пагони, і ці нові, дуже крихітні бруньки починають з’являтися в кінцевій розетці на кінці стебла», — пояснив експерт.

Він зазначив, що бруньки доволі маленькі, тому їх легко пропустити.

Реклама

«Я можу зрозуміти людей, які роблять таку помилку з азаліями. Вони думають, що рослини виглядають трохи неохайно, і обрізають їх. Саме через це навесні рослина не матиме квітів», — наголосив Саймон.

Камелії, магнолії та бузок

Камелії мають досить великі, помітні бутони, але деякі садівники все ж схильні обрізати ці рослини у листопаді.

Багато хто обрізає розлогі пагони, що виглядають неохайно, але Саймон застерігає — це заборонено робити. За його словами, на цих гілках уже чекають на весну великі квіткові бруньки.

Водночас експерт радить садівникам не піддаватися спокусі обрізати й магнолії та бузок з тієї ж причини.

Реклама

Форзиція, рибес і філадельфус

Ці витривалі листопадні чагарники, які часто цінують за їх квіти, багаті на пилок. Але всі три види, як правило, обрізають передчасно. За словами Саймона, найбільше під загрозою опиняється філадельфус (садовий жасмин — Ред.).

Високий та розлогий чагарник, який на початку літа цвіте білими, насичено запашними квітами, у цю пору року часто виглядає як «абсолютна краса», зазначає Саймон.

Якщо обрізати жасмин у листопаді, тоді ви ризикуєте зрізати пагони, на які рослина покладається як на основу для цвітіння наступного року.

Зрештою, Саймон додає, що є багато інших завдань, які ви могли б виконувати замість обрізки.

Реклама

«Листопад — це час садити цибулини тюльпанів, час сіяти витривалі однорічні квітучі рослини та запашний горошок», — зазначив експерт.

Нагадаємо, існує п’ять садових видів рослин, які чудово підходять для зимового догляду в приміщенні. За словами експерта їх можна безпечно перенести до оселі, де вони добре почуватимуться як кімнатні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.