Це зруйнує ваш врожай: експерти розповіли, що не можна садити поряд з перцем

Болгарський перець

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Перець — рослина не з простих: для нього важливі не лише сонце й волога, а й гарні «сусіди» на грядці. Якщо посадити поряд щось невдале, перець може гірше рости, частіше хворіти та навіть втратити смак.

Про це повідомило видання deccoria.

Деякі культури конкурують між собою за світло, воду та поживні речовини або виділяють речовини, які заважають рости іншим. Щоб мати здоровий і щедрий урожай, город краще планувати наперед.

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Що не можна садити поряд з перцем

Кріп і коріандр

Хоча ці рослини часто ростуть на городі поряд, для перцю вони — погані сусіди. Вони виділяють алелопатичні сполуки, які пригнічують розвиток культури, послаблюють її та знижують урожай. Крім того, коріандр може погіршити смак перцю.

Помідори, баклажани, картопля

Ці овочі — родичі перцю за ботанічною класифікацією (родина пасльонових). Вони мають спільних шкідників і хвороби, зокрема фітофтору. Їхнє близьке сусідство лише посилює ризики зараження.

Броколі, капуста, цвітна капуста

Представники хрестоцвітих мають потужну кореневу систему й активно поглинають поживні речовини з ґрунту. Це заважає перцю нормально розвиватися. До того ж вони приваблюють шкідників, які можуть пошкодити і перець.

Неправильне сусідство може призвести до його слабкого зростання, зменшення кількості плодів, втрати смакових якостей, поганого розвитку кореневої системи та підвищеної вразливості до хвороб.

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Які рослини стануть гарними сусідами для перцю

Базилік

Аромат цієї пряної рослини не до вподоби попелиці та іншим шкідникам. А ще він позитивно впливає на смакові якості перцю. Його можна висаджувати просто між кущами або вздовж грядки. Морква і цибуля

Морква покращує структуру ґрунту і допомагає розвиватися кореневій системі перцю. Цибуля завдяки летким речовинам захищає грядку від шкідників. Чорнобривці

Ці яскраві квіти не лише прикрашають город, а й ефективно борються з ґрунтовими нематодами. Їхні корені виділяють речовини, які відлякують шкідливі організми. Огірки

Ця культура має поверхневу кореневу систему, тому не заважає перцю. А великі листки створюють м’яку тінь у спеку.

Раніше ми писали про прийом, який зробить ваш часник більшим і соковитішим.

Нагадаємо, всього два кущі кабачків можуть дати стільки плодів, що вистачить на всю родину. Але для цього важливо знати кілька нюансів.