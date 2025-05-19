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Дата публікації
Категорія
Різне
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258
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2 хв

Церковний календар на червень 2025 року: нова дата Трійці, Петра і Павла та Різдва Івана Хрестителя

Запам’ятайте дати великих церковних свят, які припадають на червень 2025 року. Коли святкуємо цьогоріч Трійцю? Дізнайтеся нові дати Різдва Івана Хрестителя та дня пам’яті Петра і Павла.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковний календар на червень 2025 року

Церковний календар на червень 2025 року / © unsplash.com

Церковний календар на червень 2025 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у червні 2025 року — календар за днями:

  • 1 червня — святого мученика Юстина Філософа та інших;

  • 2 червня — святого Никифора, патріарха Царгородського;

  • 3 червня — святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним;

  • 4 червня — святого Митрофана, патріарха Царгородського;

  • 5 червня — святого священномученика Доротея, єпископа Тирського;

  • 6 червня — святих преподобних Висаріона та Іларіона;

  • 7 червня — святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського;

  • 8 червня Пресвятої Трійці; Перенесення мощей святого великомученика Теодора Стратилата;

  • 9 червня — святого Кирила, архієпископа Олександрійського;

  • 10 червня — святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського;

  • 11 червня — святих апостолів Вартоломея і Варнави;

  • 12 червня — святих преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського;

  • 13 червня — святих мучеників Акилини і Трифілія;

  • 14 червня — святого пророка Єлисея;

  • 15 червня — святого пророка Амоса; святого преподобного Єроніма Стридонського;

Церковні свята у червні 2025 року за днями / © unsplash.com

Церковні свята у червні 2025 року за днями / © unsplash.com

  • 16 червня — святих Отців І-го Вселенського Собору; святого Тихона єпископа;

  • 17 червня — святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла; преподобного Іпатія;

  • 18 червня — святого мученика Леонтія;

  • 19 червня — святого апостола Юди, брата Господнього;

  • 20 червня — святого священномученика Методія, єпископа Патарського;

  • 21 червня — святого мученика Юліяна Тарсійського;

  • 22 червня — святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського;

  • 23 червня святої мучениці Агрипини;

  • 24 червня — Різдво святого Івана Хрестителя;

  • 25 червня — святої преподобної мучениці Февронії;

  • 26 червня — святого преподобного Давида Солунського;

  • 27 червня — блаженного священномученика Миколая (Чарнецького); блаженного священномученика Омеляна (Ковча) та інших; преподобного Самсона лікаря;

  • 28 червня — перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана;

  • 29 червня святих верховних апостолів Петра і Павла;

  • 30 червня — Всіх святих; Собор 12 апостолів.

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