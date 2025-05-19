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Церковний календар на червень 2025 року: нова дата Трійці, Петра і Павла та Різдва Івана Хрестителя
Запам’ятайте дати великих церковних свят, які припадають на червень 2025 року. Коли святкуємо цьогоріч Трійцю? Дізнайтеся нові дати Різдва Івана Хрестителя та дня пам’яті Петра і Павла.
Церковний календар на червень 2025 року: перелік свят за новим календарем
Які церковні свята будуть у червні 2025 року — календар за днями:
1 червня — святого мученика Юстина Філософа та інших;
2 червня — святого Никифора, патріарха Царгородського;
3 червня — святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним;
4 червня — святого Митрофана, патріарха Царгородського;
5 червня — святого священномученика Доротея, єпископа Тирського;
6 червня — святих преподобних Висаріона та Іларіона;
7 червня — святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського;
8 червня — Пресвятої Трійці; Перенесення мощей святого великомученика Теодора Стратилата;
9 червня — святого Кирила, архієпископа Олександрійського;
10 червня — святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського;
11 червня — святих апостолів Вартоломея і Варнави;
12 червня — святих преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського;
13 червня — святих мучеників Акилини і Трифілія;
14 червня — святого пророка Єлисея;
15 червня — святого пророка Амоса; святого преподобного Єроніма Стридонського;
16 червня — святих Отців І-го Вселенського Собору; святого Тихона єпископа;
17 червня — святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла; преподобного Іпатія;
18 червня — святого мученика Леонтія;
19 червня — святого апостола Юди, брата Господнього;
20 червня — святого священномученика Методія, єпископа Патарського;
21 червня — святого мученика Юліяна Тарсійського;
22 червня — святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського;
23 червня — святої мучениці Агрипини;
24 червня — Різдво святого Івана Хрестителя;
25 червня — святої преподобної мучениці Февронії;
26 червня — святого преподобного Давида Солунського;
27 червня — блаженного священномученика Миколая (Чарнецького); блаженного священномученика Омеляна (Ковча) та інших; преподобного Самсона лікаря;
28 червня — перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана;
29 червня — святих верховних апостолів Петра і Павла;
30 червня — Всіх святих; Собор 12 апостолів.