- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 169
- Час на прочитання
- 3 хв
Церковний календар на грудень 2026 року: коли святкуємо День святого Миколая та Різдво Христове
Останній місяць 2026 року принесе православним християнам кілька великих релігійних свят, днів вшанування святих і важливих дат церковного календаря.
У грудні віряни відзначатимуть День святого Миколая, Зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною та Різдво Христове. Також завершиться Різдвяний піст, який передує одному з найважливіших християнських свят.
Розповідаємо, які церковні дати припадають на грудень 2026 року, кого вшановуватимуть за новим календарем і коли українці святкуватимуть Різдво.
Найважливіші церковні свята грудня 2026 року
У грудневому календарі є кілька дат, на які варто звернути особливу увагу. Серед них — свята, присвячені Богородиці, вшанування святителя Миколая та Різдво Христове.
|
Дата
|
Церковне свято
|
4 грудня
|
День святої великомучениці Варвари
|
6 грудня
|
День святого Миколая Чудотворця
|
9 грудня
|
Зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною
|
25 грудня
|
Різдво Христове
|
26 грудня
|
Собор Пресвятої Богородиці
Повний церковний календар на грудень 2026 року за новим стилем
Після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар більшість нерухомих свят відзначають за оновленими датами. Саме за цим стилем наведено перелік церковних свят на грудень 2026 року:
1 грудня — день пам’яті святого пророка Наума;
2 грудня — святого пророка Аввакума, блаженного священномученика Івана Слезюка;
3 грудня — святого пророка Софонія;
4 грудня — великомучениці Варвари та преподобного Івана Дамаскина;
5 грудня — преподобного Сави Освяченого;
6 грудня — святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця;
7 грудня — святого Амвросія, єпископа Медіоланського;
8 грудня — преподобного Патапія;
9 грудня — Зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною;
10 грудня — мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа;
11 грудня — преподобного Даниїла Стовпника;
12 грудня — преподобного Спиридона, чудотворця, єпископа Триміфунтського;
13 грудня — святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія й Ореста, а також мучениці Лукії;
14 грудня — мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Аріана й Калиника;
15 грудня — священномученика Єлевтерія, преподобного Павла, що подвизався в Латрі, святого Стефана, архієпископа Сурозького;
16 грудня — святого пророка Аггея;
17 грудня — святого пророка Даниїла та трьох отроків — Ананії, Азарії й Мисаїла;
18 грудня — святого мученика Севастіана та його сподвижників;
19 грудня — святого мученика Боніфатія;
20 грудня — передсвяття Різдва Христового, священномученика Ігнатія Богоносця;
21 грудня — передсвяття Різдва Христового, святої мучениці Юліанії;
22 грудня — передсвяття Різдва Христового, великомучениці Анастасії;
23 грудня — передсвяття Різдва Христового, десяти мучеників, які постраждали на Криті;
24 грудня — Навечір’я Різдва Христового, день пам’яті преподобномучениці Євгенії;
25 грудня — Різдво Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа;
26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці, священномученика Євтимія, єпископа Сардійського;
27 грудня — святого апостола, первомученика й архідиякона Стефана, пам’ять праведних Йосифа Обручника, царя Давида та Якова, брата Господнього;
28 грудня — пам’ять двадцяти тисяч мучеників, спалених у Нікомидії;
29 грудня — святих немовлят, убитих у Вифлеємі за Христа, преподобного Маркелла;
30 грудня — святої мучениці Анісії, преподобного Зотика;
31 грудня — віддання свята Різдва Христового, преподобної Меланії Римлянки.
FAQ
Коли святкуватимуть День святого Миколая 2026 року?
За новим церковним календарем День святого Миколая припадає на 6 грудня. Цього дня віряни згадують святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, якого шанують за милосердя, допомогу нужденним і численні добрі справи.
Коли православні християни святкуватимуть Різдво 2026 року?
Різдво Христове за новоюліанським календарем святкуватимуть у п’ятницю, 25 грудня 2026 року. Напередодні, 24 грудня, буде Святвечір — день підготовки до одного з найбільших християнських свят.