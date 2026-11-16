Церковний календар на грудень 2026 року: коли святкуємо День святого Миколая та Різдво Христове

Церковний календар на грудень 2026 року / © ТСН

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У грудні віряни відзначатимуть День святого Миколая, Зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною та Різдво Христове. Також завершиться Різдвяний піст, який передує одному з найважливіших християнських свят.

Розповідаємо, які церковні дати припадають на грудень 2026 року, кого вшановуватимуть за новим календарем і коли українці святкуватимуть Різдво.

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Найважливіші церковні свята грудня 2026 року

У грудневому календарі є кілька дат, на які варто звернути особливу увагу. Серед них — свята, присвячені Богородиці, вшанування святителя Миколая та Різдво Христове.

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Дата Церковне свято 4 грудня День святої великомучениці Варвари 6 грудня День святого Миколая Чудотворця 9 грудня Зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною 25 грудня Різдво Христове 26 грудня Собор Пресвятої Богородиці

Повний церковний календар на грудень 2026 року за новим стилем

Після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар більшість нерухомих свят відзначають за оновленими датами. Саме за цим стилем наведено перелік церковних свят на грудень 2026 року:

1 грудня — день пам’яті святого пророка Наума;

2 грудня — святого пророка Аввакума, блаженного священномученика Івана Слезюка;

3 грудня — святого пророка Софонія;

4 грудня — великомучениці Варвари та преподобного Івана Дамаскина;

5 грудня — преподобного Сави Освяченого;

6 грудня — святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця;

7 грудня — святого Амвросія, єпископа Медіоланського;

8 грудня — преподобного Патапія;

9 грудня — Зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною;

10 грудня — мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа;

11 грудня — преподобного Даниїла Стовпника;

12 грудня — преподобного Спиридона, чудотворця, єпископа Триміфунтського;

13 грудня — святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія й Ореста, а також мучениці Лукії;

14 грудня — мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Аріана й Калиника;

Церковний календар свят на грудень 2026 року за новим календарем / © pexels.com

15 грудня — священномученика Єлевтерія, преподобного Павла, що подвизався в Латрі, святого Стефана, архієпископа Сурозького;

16 грудня — святого пророка Аггея;

17 грудня — святого пророка Даниїла та трьох отроків — Ананії, Азарії й Мисаїла;

18 грудня — святого мученика Севастіана та його сподвижників;

19 грудня — святого мученика Боніфатія;

20 грудня — передсвяття Різдва Христового, священномученика Ігнатія Богоносця;

21 грудня — передсвяття Різдва Христового, святої мучениці Юліанії;

22 грудня — передсвяття Різдва Христового, великомучениці Анастасії;

23 грудня — передсвяття Різдва Христового, десяти мучеників, які постраждали на Криті;

24 грудня — Навечір’я Різдва Христового, день пам’яті преподобномучениці Євгенії;

25 грудня — Різдво Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа;

26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці, священномученика Євтимія, єпископа Сардійського;

27 грудня — святого апостола, первомученика й архідиякона Стефана, пам’ять праведних Йосифа Обручника, царя Давида та Якова, брата Господнього;

28 грудня — пам’ять двадцяти тисяч мучеників, спалених у Нікомидії;

29 грудня — святих немовлят, убитих у Вифлеємі за Христа, преподобного Маркелла;

30 грудня — святої мучениці Анісії, преподобного Зотика;

31 грудня — віддання свята Різдва Христового, преподобної Меланії Римлянки.

FAQ

Коли святкуватимуть День святого Миколая 2026 року?

За новим церковним календарем День святого Миколая припадає на 6 грудня. Цього дня віряни згадують святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, якого шанують за милосердя, допомогу нужденним і численні добрі справи.

Коли православні християни святкуватимуть Різдво 2026 року?

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Різдво Христове за новоюліанським календарем святкуватимуть у п’ятницю, 25 грудня 2026 року. Напередодні, 24 грудня, буде Святвечір — день підготовки до одного з найбільших християнських свят.

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