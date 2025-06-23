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Церковний календар на липень 2025 року: коли вшановуємо князя Володимира Великого і ікону Матері Божої Неустанної Помочі
Запам’ятайте дати великих церковних свят, які припадають на липень 2025 року. Коли вшановуємо цьогоріч пам’ять рівноапостольного князя Володимира Великого? Дізнайтеся нову дату вшанування пам’яті ікони Божої Матері Неустанної Помочі.
Церковний календар на липень 2025 року: перелік свят за новим календарем
Які церковні свята будуть у липні 2025 року — календар за днями:
1 липня — святих чудотворців і безсрібників Косми та Дам’яна;
2 липня — покладання ризи Пресвятій Богородиці в Влахерні;
3 липня — святого мученика Якинта; святого Анатолія, патріарха Царгородського;
4 липня — пресвятої Євхаристії; святого Андрія, архієпископа Критського; святої преподобної Марти;
5 липня — святого преподобного Атанасія Атонського;
6 липня — святого преподобного Сісоя Великого;
7 липня — ікони Матері Божої Неустанної Помочі; преподобних Томи і Акакія;
8 липня — святого великомученика Прокопія;
9 липня — святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського;
10 липня — святого преподобного Антонія Печерського;
11 липня — святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської; святої мучениці Євфимії;
12 липня — Христа чоловіколюбця; святих мучеників Прокла та Іларія; святого преподобного Михаїла Малеїна;
13 липня — Сострадання Пресвятої Богородиці; святого преподобного Стефана Савваїта; Собор святого архангела Гавриїла;
14 липня — Отців 6-ти соборів; святого апостола Акили;
15 липня — святого рівноапостольного Великого князя Володимира;
16 липня — святого священномученика Атеногена та 10-х його учнів;
17 липня — святої великомучениці Марини;
18 липня — святих мучеників Якинта і Еміліяна;
19 липня — святої преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого; святого преподобного Дія;
20 липня — святого славного пророка Іллі;
21 липня — святих преподобних Симеона й Івана; святого пророка Єзекиїла;
22 липня — святої рівноапостольної Марії Магдалини;
23 липня — святих мучеників Трохима, Теофіла та інших;
24 липня — святих мучеників Бориса і Гліба; святої великомучениці Христини;
25 липня — Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці;
26 липня — святого мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви;
27 липня — святого великомученика Пантелеймона, лікаря; святого Климента;
28 липня — святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена;
29 липня — святого мученика Калиніка;
30 липня — святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших;
31 липня — святого праведного Євдокима.