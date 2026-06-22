Церковний календар на липень 2026 року: всі православні свята, коли святкуємо Ольги та Володимира

Церковний календар на липень 2026 року / © pexels.com

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Особливе місце цього місяця посідають події загальноцерковного значення: День хрещення Руси-України та вшанування святого рівноапостольного князя Володимира Великого, а також пам’ять рівноапостольної княгині Ольги Київської.

У липні православна спільнота святкує чимало важливих свят.

Головні церковні свята липня 2026 року

Дата Свято 2 липня Покладання чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої Богородиці у Влахерні 5 липня Матері Божої Неустанної Помочі 11 липня Переставлення блаженної Ольги, княгині Київської 15 липня Святого рівноапостольного великого князя Володимира 24 липня Святих мучеників Бориса і Гліба 25 липня Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці

Церковні свята в липні 2026 року за новим і старим стилями

Після переходу більшості православних громад України на новоюліанський календар дати неперехідних свят змістилися на 13 днів раніше. Водночас частина вірян продовжує користуватися юліанським календарем:

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1 липня — святих безсрібників і чудотворців Косми і Дам’яна;

2 липня — Покладання чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої Богородиці у Влахерні;

3 липня — святого мученика Якинта;

4 липня — святого Андрія, архиєпископа Критського; преподобної Марти, матері святого Симеона Дивногорця;

5 липня — Матері Божої Неустанної Помочі; преподобного Атанасія Атонського;

6 липня — преподобного Сисоя Великого;

7 липня — преподобного Томи, що в Малеї, і Акакія, про якого згадує «Ліствиця»;

8 липня — святого великомученика Прокопія;

9 липня — святого великомученика Панкратія, єпископа Тавроменійського;

10 липня — преподобного Антонія Печерського, Київського; святих 45 мучеників, що в Никополі Вірменському; святого мученика Франциска, Мутія і Рафаїла, і тих, що з ними, у Дамаску вбитих;

11 липня — Переставлення блаженної Ольги, княгині Київської; святої мучениці і всехвальної Євфимії;

12 липня — святих мучеників Прокла та Іларія; преподобного Михаїла Малеїна;

13 липня — Собор святого архангела Гавриїла; преподобного Стефана, Савваїта; святого Юліана, єпископа Кеноманійського;

14 липня — святого апостола Акили;

15 липня — святого рівноапостольного великого князя Володимира; святих мучеників Кирика і Юліти;

Головні церковні свята в липні 2026 року / © pexels.com

16 липня — святого священномученика Антиногена і десятьох учнів його

17 липня — святої великомучениці Марини; блаженного священномученика Павла Гойдича;

18 липня — святого мученика Якинта, що в Амастриді; святого мученика Еміліана; блаженного священномученика Тарсикії Мацьків;

19 липня — Святих Отців шести Вселенських Соборів; преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого; преподобного Дія;

20 липня — святого пророка Іллі;

21 липня — преподобного Симеона, Христа ради юродивого та Івана, сопосника його; святого пророка Єзекиїла;

22 липня — святої мироносиці й рівноапостольної Марії Магдалини; Повернення мощів святого священномученика Фоки;

23 липня — святого мученика Трофима, Теофіла і тих, що з ними; блаженного священномученика Василія Гопка;

24 липня — святих мучеників Бориса і Гліба; святої великомучениці Христини; преподобного Шарбеля;

25 липня — Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці; святих жінок Олімпіади і Євпраксії;

26 липня — святого священномученика Єрмолая і тих, що з ним; святох преподобномучениці Параскеви;

27 липня — святого великомученика Пантелеймона Цілителя; святого Климента, архиєпископа Охридського, чудотворця;

28 липня — святих апостолів і дияконів Прохора, Никанора, Тимона та Пармена;

29 липня — святого мученика Калиника;

30 липня — святих апостолів Сили і Силуана, і тих, що з ними;

31 липня — Передсвяття походу з чесним і животворним Хрестом Господнім; святого і праведного Євдокима.

FAQ

Коли Покладання чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої Богородиці у Влахерні?

Покладання чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої Богородиці у Влахерні за новим календарем святкують 2 липня 2026 року.

Коли святкуємо блаженної Ольги, княгині Київської?

День пам’яті блаженної Ольги, княгині Київської, припадає на 11 липня.

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Коли День пам’яті святого рівноапостольного великого князя Володимира?

Святого рівноапостольного великого князя Володимира святкуємо 15 липня за новим календарем.

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