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Церковний календар на листопад 2026 року: коли святкуємо Собор архистратига Михаїла та яка нова дата Третьої Пречистої
Листопад 2026 року в православному календарі наповнений важливими церковними святами та днями пам’яті святих, які присвятили своє життя служінню Богові.
Листопад займає особливе місце в церковному календарі та об’єднує низку значущих для православних християн свят і пам’ятних днів. Упродовж місяця віряни вшановують святих, згадують важливі сторінки історії християнства та дотримуються релігійних звичаїв, які з покоління у покоління передаються та зберігають своє значення в духовному житті Церкви.
Головні церковні свята листопада 2026 року
|
Дата
|
Свято
|
8 листопада
|
Собор архистратига Михаїла
|
21 листопада
|
Введення в храм Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста)
|
30 листопада
|
пам’ять апостола Андрія Первозванного
Церковні свята в листопаді 2026 року за новим стилем
1 листопада — Безсрібників і чудотворців Косми і Дам’яна;
2 листопада — мучеників Акиндіна, Пигасія, Афтонія, Елпидифора та інших;
3 листопада — мучеників Акепсима, Йосифа і Айтала;
4 листопада — преподобного Йоанікія Великого; мучеників Нікандра та Єрмея;
5 листопада — мучеників Галактіона і Епістими;
6 листопада — ісповідника Павла, єпископа Царгородського;
7 листопада — преподобної Йосафати Гордашевської; 33-х мучеників, що в Мелітині;
8 листопада — Собор архистратига Михаїла;
9 листопада — преподобних Матрони і Теоктисти;
10 листопада — апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними;
11 листопада — мучеників Мини, Віктора і Вінкентія; преподобного Теодора Студита;
12 листопада — священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького;
13 листопада — святого Івана Златоустого, архієпископа Царгородського;
14 листопада — апостола Пилипа;
15 листопада — ісповідників Гуріна, Самона й Авіва;
16 листопада — апостола і євангелиста Матея;
17 листопада — Григорія, єпископа Неокесарійського;
18 листопада — мучеників Платона і Романа;
19 листопада — пророка Авдія; мученика Варлаама;
20 листопада — преподобного Григорія Декаполіта;
21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці;
22 листопада — апостола Филимона і тих, хто з ним;
23 листопада — святих Амфілохія і Григорія єпископів;
24 листопада — великомучениці Катерини; великомученика Меркурія;
25 листопада — священномученика Петра; Климента папи;
26 листопада — преподобного Аліпія стовпника;
27 листопада — великомученика Якова Персіянина; преподобного Паладія;
28 листопада — преподобномученика Стефана Нового; мученика Іринарха;
29 листопада — мучеників Парамона і Філумена;
30 листопада — апостола Андрія Первозванного.
FAQ
Які церковні свята святкують у листопаді 2026 року?
У листопаді 2026 року православні віряни святкуватимуть кілька важливих церковних свят і днів пам’яті святих. Серед них — Собор архістратига Михаїла 8 листопада та Введення у храм Пресвятої Богородиці 21 листопада за новим церковним календарем.
Коли починається Різдвяний піст 2026 року?
Різдвяний піст у православних вірян, які дотримуються новоюліанського календаря, розпочинається 15 листопада 2026 року і триває до 24 грудня включно. Це період духовної підготовки до Різдва Христового.