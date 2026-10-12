Церковний календар на листопад 2026 року: коли святкуємо Собор архистратига Михаїла та яка нова дата Третьої Пречистої

Церковний календар на листопад 2026 року / © ТСН

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Листопад займає особливе місце в церковному календарі та об’єднує низку значущих для православних християн свят і пам’ятних днів. Упродовж місяця віряни вшановують святих, згадують важливі сторінки історії християнства та дотримуються релігійних звичаїв, які з покоління у покоління передаються та зберігають своє значення в духовному житті Церкви.

Головні церковні свята листопада 2026 року

Дата Свято 8 листопада Собор архистратига Михаїла 21 листопада Введення в храм Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста) 30 листопада пам’ять апостола Андрія Первозванного

Церковні свята в листопаді 2026 року за новим стилем

1 листопада — Безсрібників і чудотворців Косми і Дам’яна;

2 листопада — мучеників Акиндіна, Пигасія, Афтонія, Елпидифора та інших;

3 листопада — мучеників Акепсима, Йосифа і Айтала;

4 листопада — преподобного Йоанікія Великого; мучеників Нікандра та Єрмея;

5 листопада — мучеників Галактіона і Епістими;

6 листопада — ісповідника Павла, єпископа Царгородського;

7 листопада — преподобної Йосафати Гордашевської; 33-х мучеників, що в Мелітині;

8 листопада — Собор архистратига Михаїла;

9 листопада — преподобних Матрони і Теоктисти;

10 листопада — апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними;

11 листопада — мучеників Мини, Віктора і Вінкентія; преподобного Теодора Студита;

12 листопада — священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького;

13 листопада — святого Івана Златоустого, архієпископа Царгородського;

14 листопада — апостола Пилипа;

15 листопада — ісповідників Гуріна, Самона й Авіва;

Які церковні свята в листопаді 2026 року за новим календарем / © pexels.com

16 листопада — апостола і євангелиста Матея;

17 листопада — Григорія, єпископа Неокесарійського;

18 листопада — мучеників Платона і Романа;

19 листопада — пророка Авдія; мученика Варлаама;

20 листопада — преподобного Григорія Декаполіта;

21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці;

22 листопада — апостола Филимона і тих, хто з ним;

23 листопада — святих Амфілохія і Григорія єпископів;

24 листопада — великомучениці Катерини; великомученика Меркурія;

25 листопада — священномученика Петра; Климента папи;

26 листопада — преподобного Аліпія стовпника;

27 листопада — великомученика Якова Персіянина; преподобного Паладія;

28 листопада — преподобномученика Стефана Нового; мученика Іринарха;

29 листопада — мучеників Парамона і Філумена;

30 листопада — апостола Андрія Первозванного.

FAQ

Які церковні свята святкують у листопаді 2026 року?

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У листопаді 2026 року православні віряни святкуватимуть кілька важливих церковних свят і днів пам’яті святих. Серед них — Собор архістратига Михаїла 8 листопада та Введення у храм Пресвятої Богородиці 21 листопада за новим церковним календарем.

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Коли починається Різдвяний піст 2026 року?

Різдвяний піст у православних вірян, які дотримуються новоюліанського календаря, розпочинається 15 листопада 2026 року і триває до 24 грудня включно. Це період духовної підготовки до Різдва Христового.

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