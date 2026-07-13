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Церковний календар на серпень 2026 року: коли будемо поститися і святкувати Спаси
Серпень 2026 року в православному календарі насичений численними днями пам’яті святих, які відіграли важливу роль у становленні та розвитку християнської віри.
Серед найважливіших подій серпня особливе значення мають такі свята як Преображення Господа Бога І Спаса Нашого Ісуса Христа, Успіння Пресвятої Богородиці Діви Марії, Усікновення чесної голови пророка, предтечі Івана Хрестителя.
Загалом серпень багатий на визначні церковні дати, тому для православних християн він є місяцем численних богослужінь, молитов і вшанування святих.
Головні церковні свята серпня 2026 року
|
Дата
|
Свято
|
1 серпня
|
Початок Успенського посту
|
6 серпня
|
Преображення Господа Бога І Спаса Нашого Ісуса Христа
|
15 серпня
|
Успіння Пресвятої Богородиці Діви Марії
|
29 серпня
|
Усікновення чесної голови пророка, предтечі Івана Хрестителя
|
31 серпня
|
Положення чесного пояса Пресвятої Владичиці нашої Богородиці
Церковні свята в серпні 2026 року за новим стилем
Після переходу більшості православних громад України на новоюліанський календар дати свят змістилися на 13 днів раніше. Водночас частина вірян продовжує користуватися юліанським календарем:
1 серпня — Початок Успенського посту; Похід із чесним і животворним Хрестом; святих сімох мучеників Макавеїв, матері їх Соломії та старця Єлеазара; преподобного Альфонса Ліґуорі;
2 серпня — Перенесення мощів святого первомученика та архидиякона Стефана;
3 серпня — преподобних Ісаакія, Далмата і Фауста;
4 серпня — святих сімох отроків, що в Ефесі; святої преподобномучениці Євдокії;
5 серпня — святого мученика Євстигнія;
6 серпня — Преображення Господа Бога І Спаса Нашого Ісуса Христа;
7 серпня — святого преподобномученика Дометія;
8 серпня — святого Еміліана ісповідника, єпископа Кизицького;
9 серпня — святого апостола Матія;
10 серпня — святого мученика і архидиякона Лаврентія;
11 серпня — святого мученика і архидиякона Євпла;
12 серпня — святих мучеників Фотія і Аникити;
13 серпня — преподобного Максима Ісповідника;
14 серпня — святого пророка Міхея;
15 серпня — Успіння Владичиці Нашої Богородиці і Пріснодіви Марії;
16 серпня — святого мученика Діомида;
17 серпня — святого мученика Мирона;
18 серпня — святих мучеників Флора і Лавра;
19 серпня — святого мученика Андрія Стратопедарха і тих, хто з ним;
20 серпня — святого пророка Самуїла;
21 серпня — святого апостола Тадея; святого мученика Васси;
22 серпня — святого мученика Агатоніка і тих, хто з ним; блаженного священномученика Симеона Лукача;
23 серпня — святого мученика Лупа; святого священномученика Іринея, єпископа Ліонського;
24 серпня — святого священномученика Євтиха;
25 серпня — святого апостола Тита; повернення мощів святого апостола Вартоломея;
26 серпня — святих мучеників Андріана і Наталії;
27 серпня — преподобного Пімена;
28 серпня — преподобного Мойсея Мурина; святого Августина, єпископа Іппонського; святого мученика Гебре Михаїла, пресвітера Етіопського;
29 серпня — Усікновення чесної голови пророка, предтечі Івана Хрестителя;
30 серпня — святих Олександра, Івана і Павла Нового, патріархів Царгородських;
31 серпня — Положення чесного пояса Пресвятої Владичиці нашої Богородиці.
FAQ
Коли Преображення Господа Бога І Спаса Нашого Ісуса Христа?
Преображення Господа Бога І Спаса Нашого Ісуса Христа за новим календарем святкують 6 серпня 2026 року.
Коли святкуємо Успіння Владичиці Нашої Богородиці і Пріснодіви Марії?
Успіння Владичиці Нашої Богородиці і Пріснодіви Марії припадає на 15 серпня.
Коли Усікновення чесної голови пророка, предтечі Івана Хрестителя?
Усікновення чесної голови пророка, предтечі Івана Хрестителя святкуємо 29 серпня за новим календарем.