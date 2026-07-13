Церковний календар на серпень 2026 року: коли будемо поститися і святкувати Спаси

Православний церковний календар на серпень 2026 року / © pexels.com

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Серед найважливіших подій серпня особливе значення мають такі свята як Преображення Господа Бога І Спаса Нашого Ісуса Христа, Успіння Пресвятої Богородиці Діви Марії, Усікновення чесної голови пророка, предтечі Івана Хрестителя.

Загалом серпень багатий на визначні церковні дати, тому для православних християн він є місяцем численних богослужінь, молитов і вшанування святих.

Головні церковні свята серпня 2026 року

Дата Свято 1 серпня Початок Успенського посту 6 серпня Преображення Господа Бога І Спаса Нашого Ісуса Христа 15 серпня Успіння Пресвятої Богородиці Діви Марії 29 серпня Усікновення чесної голови пророка, предтечі Івана Хрестителя 31 серпня Положення чесного пояса Пресвятої Владичиці нашої Богородиці

Церковні свята в серпні 2026 року за новим стилем

Після переходу більшості православних громад України на новоюліанський календар дати свят змістилися на 13 днів раніше. Водночас частина вірян продовжує користуватися юліанським календарем:

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1 серпня — Початок Успенського посту; Похід із чесним і животворним Хрестом; святих сімох мучеників Макавеїв, матері їх Соломії та старця Єлеазара; преподобного Альфонса Ліґуорі;

2 серпня — Перенесення мощів святого первомученика та архидиякона Стефана;

3 серпня — преподобних Ісаакія, Далмата і Фауста;

4 серпня — святих сімох отроків, що в Ефесі; святої преподобномучениці Євдокії;

5 серпня — святого мученика Євстигнія;

6 серпня — Преображення Господа Бога І Спаса Нашого Ісуса Христа;

7 серпня — святого преподобномученика Дометія;

8 серпня — святого Еміліана ісповідника, єпископа Кизицького;

9 серпня — святого апостола Матія;

10 серпня — святого мученика і архидиякона Лаврентія;

11 серпня — святого мученика і архидиякона Євпла;

12 серпня — святих мучеників Фотія і Аникити;

13 серпня — преподобного Максима Ісповідника;

14 серпня — святого пророка Міхея;

15 серпня — Успіння Владичиці Нашої Богородиці і Пріснодіви Марії;

Церковні свята за новим календарем в серпні 2026 року / © pexels.com

16 серпня — святого мученика Діомида;

17 серпня — святого мученика Мирона;

18 серпня — святих мучеників Флора і Лавра;

19 серпня — святого мученика Андрія Стратопедарха і тих, хто з ним;

20 серпня — святого пророка Самуїла;

21 серпня — святого апостола Тадея; святого мученика Васси;

22 серпня — святого мученика Агатоніка і тих, хто з ним; блаженного священномученика Симеона Лукача;

23 серпня — святого мученика Лупа; святого священномученика Іринея, єпископа Ліонського;

24 серпня — святого священномученика Євтиха;

25 серпня — святого апостола Тита; повернення мощів святого апостола Вартоломея;

26 серпня — святих мучеників Андріана і Наталії;

27 серпня — преподобного Пімена;

28 серпня — преподобного Мойсея Мурина; святого Августина, єпископа Іппонського; святого мученика Гебре Михаїла, пресвітера Етіопського;

29 серпня — Усікновення чесної голови пророка, предтечі Івана Хрестителя;

30 серпня — святих Олександра, Івана і Павла Нового, патріархів Царгородських;

31 серпня — Положення чесного пояса Пресвятої Владичиці нашої Богородиці.

FAQ

Коли Преображення Господа Бога І Спаса Нашого Ісуса Христа?

Преображення Господа Бога І Спаса Нашого Ісуса Христа за новим календарем святкують 6 серпня 2026 року.

Коли святкуємо Успіння Владичиці Нашої Богородиці і Пріснодіви Марії?

Успіння Владичиці Нашої Богородиці і Пріснодіви Марії припадає на 15 серпня.

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Коли Усікновення чесної голови пророка, предтечі Івана Хрестителя?

Усікновення чесної голови пророка, предтечі Івана Хрестителя святкуємо 29 серпня за новим календарем.

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