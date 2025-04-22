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Церковний календар на травень 2025 року: коли святкуємо Вознесіння Господнє
Запам’ятайте дати великих церковних свят, які припадають на травень 2025 року. В яку дату за новим календарем ми святкуватимемо Вознесіння Господнє?
Травень 2025 року багатий на значущі події для християнської спільноти. Упродовж цього місяця віряни вшановуватимуть Світлий тиждень, святкуватимуть Вознесіння Господнє, а також згадають Третє віднайдення чесної глави святого Івана Хрестителя.
Церковний календар на травень 2025 року: перелік свят за новим календарем
Які церковні свята будуть у травні 2025 року — календар за днями:
1 травня — святого пророка Єремії;
2 травня — святого Анатасія Великого, архієпископа Олександрійського;
3 травня — святого преподобного Теодосія Печерського;
4 травня — святої мучениці Пелагії;
5 травня — святої мучениці Ірини;
6 травня — святого Йова;
7 травня — святого мученика Акакія;
8 травня — святого апостола і євангеліста Івана Богослова; святого преподобного Арсенія Великого;
9 травня — перенесення мощей Миколая Чудотворця; святого пророка Ісаї; святого мученика Христофора;
10 травня — святого апостола Симона Зилота;
11 травня — святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов’ян;
12 травня — святих Епіфанія і Германа;
13 травня — святої мучениці Глікерії;
14 травня — святого мученика Ісидора;
15 травня — святого преподобного Пахомія Великого;
16 травня — святого преподобного Теодора Освященного, учня святого Пахомія;
17 травня — святого апостола Андроніка та інших;
18 травня — святих мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших;
19 травня — святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського;
20 травня — святого мученика Талалея;
21 травня — святих рівноапостольних Костянтина і Олени;
22 травня — святого мученика Василіска;
23 травня – святого преподобного ісповідника Михаїла; святої преподобної Євфросинії;
24 травня — святого преподобного Симеона Дивногорця; святого преподобного Микити Переяславського;
25 травня — Третє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя;
26 травня — святого апостола Карпа з 70-ти;
27 травня — святого священномученика Терапонта, єпископа;
28 травня — святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського;
29 травня — Вознесіння Господнє; преподобної мучениці Теодосії, діви;
30 травня — святого преподобного Ісаакія Далматського;
31 травня — святого апостола Єрмія; святого мученика Єрмея.