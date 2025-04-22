ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
521
Час на прочитання
2 хв

Церковний календар на травень 2025 року: коли святкуємо Вознесіння Господнє

Запам’ятайте дати великих церковних свят, які припадають на травень 2025 року. В яку дату за новим календарем ми святкуватимемо Вознесіння Господнє?

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковний календар на травень 2025 року

Церковний календар на травень 2025 року / © unsplash.com

Травень 2025 року багатий на значущі події для християнської спільноти. Упродовж цього місяця віряни вшановуватимуть Світлий тиждень, святкуватимуть Вознесіння Господнє, а також згадають Третє віднайдення чесної глави святого Івана Хрестителя.

Церковний календар на травень 2025 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у травні 2025 року — календар за днями:

  • 1 травня — святого пророка Єремії;

  • 2 травня — святого Анатасія Великого, архієпископа Олександрійського;

  • 3 травня — святого преподобного Теодосія Печерського;

  • 4 травня — святої мучениці Пелагії;

  • 5 травня — святої мучениці Ірини;

  • 6 травня — святого Йова;

  • 7 травня — святого мученика Акакія;

  • 8 травня — святого апостола і євангеліста Івана Богослова; святого преподобного Арсенія Великого;

  • 9 травня — перенесення мощей Миколая Чудотворця; святого пророка Ісаї; святого мученика Христофора;

  • 10 травня — святого апостола Симона Зилота;

  • 11 травня — святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов’ян;

  • 12 травня — святих Епіфанія і Германа;

  • 13 травня — святої мучениці Глікерії;

  • 14 травня — святого мученика Ісидора;

  • 15 травня — святого преподобного Пахомія Великого;

Які церковні свята святкують українці в травні 2025 року / © unsplash.com

Які церковні свята святкують українці в травні 2025 року / © unsplash.com

  • 16 травня — святого преподобного Теодора Освященного, учня святого Пахомія;

  • 17 травня — святого апостола Андроніка та інших;

  • 18 травня — святих мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших;

  • 19 травня — святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського;

  • 20 травня — святого мученика Талалея;

  • 21 травня — святих рівноапостольних Костянтина і Олени;

  • 22 травня — святого мученика Василіска;

  • 23 травня святого преподобного ісповідника Михаїла; святої преподобної Євфросинії;

  • 24 травня — святого преподобного Симеона Дивногорця; святого преподобного Микити Переяславського;

  • 25 травня — Третє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя;

  • 26 травня — святого апостола Карпа з 70-ти;

  • 27 травня — святого священномученика Терапонта, єпископа;

  • 28 травня — святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського;

  • 29 травня — Вознесіння Господнє; преподобної мучениці Теодосії, діви;

  • 30 травня — святого преподобного Ісаакія Далматського;

  • 31 травня — святого апостола Єрмія; святого мученика Єрмея.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie