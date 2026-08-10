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Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
206
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3 хв

Церковний календар на вересень 2026 року: коли святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці або Другу Пречисту

У церковному календарі на вересень 2026 року зібрано багато днів пам’яті святих, які стали духовними дороговказами для поколінь християн.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Церковний календар на вересень 2026 року

Церковний календар на вересень 2026 року / © pexels.com

Вересень у церковному календарі є особливим періодом, що знаменує початок нового літургійного року. Саме цього місяця християни вшановують Різдво Пресвятої Богородиці, через яку людство отримало надію на спасіння, а також святкують Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього.

Головні церковні свята вересня 2026 року

Дата

Свято

8 вересня

Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії

14 вересня

Воздвиження чесного і животворного Хреста Господнього

17 вересня

святої мучениці Софії і трьох її дочок: Віри, Надії й Любові

23 вересня

Зачаття чесного і славного пророка, предтечі Івана Хрестителя

26 вересня

Переставлення святого апостола і євангелиста Івана Богослова

Церковні свята в вересні 2026 року за новим стилем

  • 1 вересня — преподобного Симеона Стовпника і матері його; Собор Пресвятої Богородиці, що в Міясинах;

  • 2 вересня — святого мученика Маманта; преподобного Івана Посника, патріарха Царгородського;

  • 3 вересня — святого священномученика Антима, єпископа Нікомидійського; преподобного Теоктиста, спосника великого Євтимія;

  • 4 вересня — святого священномученика Вавили, єпископа Антіохійського; святого пророка й боговидця Мойсея;

  • 5 вересня — святого пророка Захарії, отця Івана Хрестителя; преподобної Терези з Калькутти;

  • 6 вересня — святого мученика Євдоксія і тих, що з ним; преподобного Архипа.;

  • 7 вересня — святого мученика Созонта;

  • 8 вересня — Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (Друга Пречиста);

  • 9 вересня — святих і праведних богоотців Йоакима й Анни; святого мученика Северіана;

  • 10 вересня — святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори;

  • 11 вересня — преподобної Теодори Олександрійської;

  • 12 вересня — святого священномученика Автонома;

  • 13 вересня — святого священномученика Корнилія сотника;

  • 14 вересня — Воздвиження чесного і животворного Хреста Господнього;

  • 15 вересня — святого великомученика Микити;

Церковний календар за новим стилем на вересень 2026 року / © pexels.com

Церковний календар за новим стилем на вересень 2026 року / © pexels.com

  • 16 вересня — святої великомучениці Євфимії всехвальної;

  • 17 вересня — святої мучениці Софії і трьох її дочок: Віри, Надії й Любові;

  • 18 вересня — преподобного Євменія, єпископа Гортинського, чудотворця;

  • 19 вересня — святих мучеників Трофима, Савватія і Доримедонта;

  • 20 вересня — святого мученика та ісповідника великого князя Михаїла і боярина його Теодора, чернігівських чудотворців; святого великомучника Євстратія і тих, що з ним;

  • 21 вересня — святого апостола Кодрата, що в Магнисії;

  • 22 вересня — святого священномучника Фоки, єпископа Синопійського; святого пророка Йони;
    преподобного Йони, пресвітера;

  • 23 вересня — Зачаття чесного і славного пророка, предтечі Івана Хрестителя;

  • 24 вересня — святого первомученика й рівноапостольного Теклі;

  • 25 вересня — преподобної Євфросинії;

  • 26 вересня — Переставлення святого апостола і євангелиста Івана Богослова;

  • 27 вересня — святого мученика Калістрата і дружини його; преподобного Ніла, основника й ігумена монастиря Криптоферратського;

  • 28 вересня — преподобного ісповідника Харитона; святого В’ячеслава, князя чеського; Собор преподобних отців Печерських, що спочивають у ближніх печерах; прпеподобного Антонія;
    блаженного священномучника Никити Будки;

  • 29 вересня — преподобного Киріяка, самітника;

  • 30 вересня — святого священномученика Григорія, єпископа Вірменії.

FAQ

Коли Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії або Друга Пречиста?

Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії за новим календарем святкують 8 вересня 2026 року.

Коли святкуємо Воздвиження чесного і животворного Хреста Господнього?

Воздвиження чесного і животворного Хреста Господнього припадає на 14 вересня.

Коли Зачаття чесного і славного пророка, предтечі Івана Хрестителя?

Зачаття чесного і славного пророка, предтечі Івана Хрестителя святкуємо 23 вересня за новим календарем.

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