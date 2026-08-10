Церковний календар на вересень 2026 року: коли святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці або Другу Пречисту

Церковний календар на вересень 2026 року / © pexels.com

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Вересень у церковному календарі є особливим періодом, що знаменує початок нового літургійного року. Саме цього місяця християни вшановують Різдво Пресвятої Богородиці, через яку людство отримало надію на спасіння, а також святкують Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього.

Головні церковні свята вересня 2026 року

Дата Свято 8 вересня Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії 14 вересня Воздвиження чесного і животворного Хреста Господнього 17 вересня святої мучениці Софії і трьох її дочок: Віри, Надії й Любові 23 вересня Зачаття чесного і славного пророка, предтечі Івана Хрестителя 26 вересня Переставлення святого апостола і євангелиста Івана Богослова

Церковні свята в вересні 2026 року за новим стилем

1 вересня — преподобного Симеона Стовпника і матері його; Собор Пресвятої Богородиці, що в Міясинах;

2 вересня — святого мученика Маманта; преподобного Івана Посника, патріарха Царгородського;

3 вересня — святого священномученика Антима, єпископа Нікомидійського; преподобного Теоктиста, спосника великого Євтимія;

4 вересня — святого священномученика Вавили, єпископа Антіохійського; святого пророка й боговидця Мойсея;

5 вересня — святого пророка Захарії, отця Івана Хрестителя; преподобної Терези з Калькутти;

6 вересня — святого мученика Євдоксія і тих, що з ним; преподобного Архипа.;

7 вересня — святого мученика Созонта;

8 вересня — Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (Друга Пречиста);

9 вересня — святих і праведних богоотців Йоакима й Анни; святого мученика Северіана;

10 вересня — святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори;

11 вересня — преподобної Теодори Олександрійської;

12 вересня — святого священномученика Автонома;

13 вересня — святого священномученика Корнилія сотника;

14 вересня — Воздвиження чесного і животворного Хреста Господнього;

15 вересня — святого великомученика Микити;

Церковний календар за новим стилем на вересень 2026 року / © pexels.com

16 вересня — святої великомучениці Євфимії всехвальної;

17 вересня — святої мучениці Софії і трьох її дочок: Віри, Надії й Любові;

18 вересня — преподобного Євменія, єпископа Гортинського, чудотворця;

19 вересня — святих мучеників Трофима, Савватія і Доримедонта;

20 вересня — святого мученика та ісповідника великого князя Михаїла і боярина його Теодора, чернігівських чудотворців; святого великомучника Євстратія і тих, що з ним;

21 вересня — святого апостола Кодрата, що в Магнисії;

22 вересня — святого священномучника Фоки, єпископа Синопійського; святого пророка Йони;

преподобного Йони, пресвітера;

23 вересня — Зачаття чесного і славного пророка, предтечі Івана Хрестителя;

24 вересня — святого первомученика й рівноапостольного Теклі;

25 вересня — преподобної Євфросинії;

26 вересня — Переставлення святого апостола і євангелиста Івана Богослова;

27 вересня — святого мученика Калістрата і дружини його; преподобного Ніла, основника й ігумена монастиря Криптоферратського;

28 вересня — преподобного ісповідника Харитона; святого В’ячеслава, князя чеського; Собор преподобних отців Печерських, що спочивають у ближніх печерах; прпеподобного Антонія;

блаженного священномучника Никити Будки;

29 вересня — преподобного Киріяка, самітника;

30 вересня — святого священномученика Григорія, єпископа Вірменії.

FAQ

Коли Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії або Друга Пречиста?

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Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії за новим календарем святкують 8 вересня 2026 року.

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Коли святкуємо Воздвиження чесного і животворного Хреста Господнього?

Воздвиження чесного і животворного Хреста Господнього припадає на 14 вересня.

Коли Зачаття чесного і славного пророка, предтечі Івана Хрестителя?

Зачаття чесного і славного пророка, предтечі Івана Хрестителя святкуємо 23 вересня за новим календарем.

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