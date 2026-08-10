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Церковний календар на вересень 2026 року: коли святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці або Другу Пречисту
У церковному календарі на вересень 2026 року зібрано багато днів пам’яті святих, які стали духовними дороговказами для поколінь християн.
Вересень у церковному календарі є особливим періодом, що знаменує початок нового літургійного року. Саме цього місяця християни вшановують Різдво Пресвятої Богородиці, через яку людство отримало надію на спасіння, а також святкують Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього.
Головні церковні свята вересня 2026 року
|
Дата
|
Свято
|
8 вересня
|
Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії
|
14 вересня
|
Воздвиження чесного і животворного Хреста Господнього
|
17 вересня
|
святої мучениці Софії і трьох її дочок: Віри, Надії й Любові
|
23 вересня
|
Зачаття чесного і славного пророка, предтечі Івана Хрестителя
|
26 вересня
|
Переставлення святого апостола і євангелиста Івана Богослова
Церковні свята в вересні 2026 року за новим стилем
1 вересня — преподобного Симеона Стовпника і матері його; Собор Пресвятої Богородиці, що в Міясинах;
2 вересня — святого мученика Маманта; преподобного Івана Посника, патріарха Царгородського;
3 вересня — святого священномученика Антима, єпископа Нікомидійського; преподобного Теоктиста, спосника великого Євтимія;
4 вересня — святого священномученика Вавили, єпископа Антіохійського; святого пророка й боговидця Мойсея;
5 вересня — святого пророка Захарії, отця Івана Хрестителя; преподобної Терези з Калькутти;
6 вересня — святого мученика Євдоксія і тих, що з ним; преподобного Архипа.;
7 вересня — святого мученика Созонта;
8 вересня — Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (Друга Пречиста);
9 вересня — святих і праведних богоотців Йоакима й Анни; святого мученика Северіана;
10 вересня — святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори;
11 вересня — преподобної Теодори Олександрійської;
12 вересня — святого священномученика Автонома;
13 вересня — святого священномученика Корнилія сотника;
14 вересня — Воздвиження чесного і животворного Хреста Господнього;
15 вересня — святого великомученика Микити;
16 вересня — святої великомучениці Євфимії всехвальної;
17 вересня — святої мучениці Софії і трьох її дочок: Віри, Надії й Любові;
18 вересня — преподобного Євменія, єпископа Гортинського, чудотворця;
19 вересня — святих мучеників Трофима, Савватія і Доримедонта;
20 вересня — святого мученика та ісповідника великого князя Михаїла і боярина його Теодора, чернігівських чудотворців; святого великомучника Євстратія і тих, що з ним;
21 вересня — святого апостола Кодрата, що в Магнисії;
22 вересня — святого священномучника Фоки, єпископа Синопійського; святого пророка Йони;
преподобного Йони, пресвітера;
23 вересня — Зачаття чесного і славного пророка, предтечі Івана Хрестителя;
24 вересня — святого первомученика й рівноапостольного Теклі;
25 вересня — преподобної Євфросинії;
26 вересня — Переставлення святого апостола і євангелиста Івана Богослова;
27 вересня — святого мученика Калістрата і дружини його; преподобного Ніла, основника й ігумена монастиря Криптоферратського;
28 вересня — преподобного ісповідника Харитона; святого В’ячеслава, князя чеського; Собор преподобних отців Печерських, що спочивають у ближніх печерах; прпеподобного Антонія;
блаженного священномучника Никити Будки;
29 вересня — преподобного Киріяка, самітника;
30 вересня — святого священномученика Григорія, єпископа Вірменії.
FAQ
Коли Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії або Друга Пречиста?
Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії за новим календарем святкують 8 вересня 2026 року.
Коли святкуємо Воздвиження чесного і животворного Хреста Господнього?
Воздвиження чесного і животворного Хреста Господнього припадає на 14 вересня.
Коли Зачаття чесного і славного пророка, предтечі Івана Хрестителя?
Зачаття чесного і славного пророка, предтечі Івана Хрестителя святкуємо 23 вересня за новим календарем.