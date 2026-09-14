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Церковний календар на жовтень 2026 року: нова дата Покрови Пресвятої Богородиці
Жовтень 2026 року в церковному календарі позначений численними датами вшанування святих, чиї життя, віра та духовні подвиги протягом століть надихають християн і слугують для них прикладом.
Жовтень посідає важливе місце в церковному календарі та багатий на пам’ятні для християн дати. Упродовж цього місяця віряни згадують визначні події християнської історії, вшановують святих і звертаються до духовних традицій, що протягом століть залишаються невіддільною частиною церковного життя.
Головні церковні свята жовтня 2026 року
|
Дата
|
Свято
|
1 жовтня
|
Покров Пресвятої Богородиці
|
26 жовтня
|
Великомученика Димитрія Мироточця
Церковні свята в жовтні 2026 року за новим стилем
1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці;
2 жовтня — священномученика Кипріяна; мучениці Юстини; преподобного Андрія;
3 жовтня — священномученика Діонісія Ареопатіга;
4 жовтня — священномученика Єротея, єпископа Атенського;
5 жовтня — мучениці Харитини;
6 жовтня — апостола Томи;
7 жовтня — мучеників Сергія і Вакха;
8 жовтня — преподобної Пелагії;
9 жовтня — апостола Якова Алфеєва;
10 жовтня — мучеників Євлампія та Євлампії, сестри його;
11 жовтня — апостола Филипа, диякона; преподобного Теофана, єпископа Нікейського;
12 жовтня — мучеників Прова, Тараха та Андроніка; преподобного Косми;
13 жовтня — мучеників Карпа, Папіли й Агатоніки;
14 жовтня — преподобної Параскеви Терновської; мучеників Назарія та інших;
15 жовтня — преподобного Євтимія; преподобномученика Лукіяна;
16 жовтня — мученика Лонгіна, сотника;
17 жовтня — пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського;
18 жовтня — апостола і євангелиста Луки;
19 жовтня — священномученика Теодора Ромжі; пророка Йоіла; мученика Уара;
20 жовтня — великомученика Артемія;
21 жовтня — преподобного Іларіона Великого;
22 жовтня — святого Аверкія, єпископа Єрапольського;
23 жовтня — апостола Якова, брата Господнього;
24 жовтня — мучеників Арети та інших;
25 жовтня — мучеників Маркіяна та Мартирія;
26 жовтня — великомученика Димитрія Мироточця;
27 жовтня — мученика Нестора; мучениць Капітоліни і Єротіїди;
28 жовтня — мучеників Терентія і Неоніли; мучениці Параскеви, що в Іконії;
29 жовтня — преподобної Анастасії; преподобного Аврамія Ростовського;
30 жовтня — мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його;
31 жовтня — апостолів Стахія, Амплія й інших; мученика Елімаха.
FAQ
Які церковні свята будуть у жовтні 2026 року?
У жовтні 2026 року церковний календар містить чимало важливих свят і днів пам’яті святих. Однією з головних дат місяця є Покров Пресвятої Богородиці, яку відзначають 1 жовтня. Також 6 жовтня вшановують апостола Тому, 18 жовтня — апостола і євангеліста Луку, а 26 жовтня — великомученика Димитрія Мироточця.
Коли піст у жовтні 2026 року?
Багатоденного церковного посту в жовтні 2026 року немає. Віряни дотримуються традиційних одноденних постів у середу та п’ятницю. Наступний тривалий піст — Різдвяний — розпочнеться 15 листопада і триватиме до 24 грудня 2026 року.