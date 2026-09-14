Церковний календар на жовтень 2026 року: нова дата Покрови Пресвятої Богородиці

Церковний календар на жовтень 2026 року / © pexels.com

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Жовтень посідає важливе місце в церковному календарі та багатий на пам’ятні для християн дати. Упродовж цього місяця віряни згадують визначні події християнської історії, вшановують святих і звертаються до духовних традицій, що протягом століть залишаються невіддільною частиною церковного життя.

Головні церковні свята жовтня 2026 року

Дата Свято 1 жовтня Покров Пресвятої Богородиці 26 жовтня Великомученика Димитрія Мироточця

Церковні свята в жовтні 2026 року за новим стилем

1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці ;

2 жовтня — священномученика Кипріяна; мучениці Юстини; преподобного Андрія;

3 жовтня — священномученика Діонісія Ареопатіга;

4 жовтня — священномученика Єротея, єпископа Атенського;

5 жовтня — мучениці Харитини;

6 жовтня — апостола Томи;

7 жовтня — мучеників Сергія і Вакха;

8 жовтня — преподобної Пелагії;

9 жовтня — апостола Якова Алфеєва;

10 жовтня — мучеників Євлампія та Євлампії, сестри його;

11 жовтня — апостола Филипа, диякона; преподобного Теофана, єпископа Нікейського;

12 жовтня — мучеників Прова, Тараха та Андроніка; преподобного Косми;

13 жовтня — мучеників Карпа, Папіли й Агатоніки;

14 жовтня — преподобної Параскеви Терновської; мучеників Назарія та інших;

15 жовтня — преподобного Євтимія; преподобномученика Лукіяна;

Церковні свята в жовтні 2026 року за новим стилем / © pexels.com

16 жовтня — мученика Лонгіна, сотника;

17 жовтня — пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського;

18 жовтня — апостола і євангелиста Луки;

19 жовтня — священномученика Теодора Ромжі; пророка Йоіла; мученика Уара;

20 жовтня — великомученика Артемія;

21 жовтня — преподобного Іларіона Великого;

22 жовтня — святого Аверкія, єпископа Єрапольського;

23 жовтня — апостола Якова, брата Господнього;

24 жовтня — мучеників Арети та інших;

25 жовтня — мучеників Маркіяна та Мартирія;

26 жовтня — великомученика Димитрія Мироточця;

27 жовтня — мученика Нестора; мучениць Капітоліни і Єротіїди;

28 жовтня — мучеників Терентія і Неоніли; мучениці Параскеви, що в Іконії;

29 жовтня — преподобної Анастасії; преподобного Аврамія Ростовського;

30 жовтня — мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його;

31 жовтня — апостолів Стахія, Амплія й інших; мученика Елімаха.

FAQ

Які церковні свята будуть у жовтні 2026 року?

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У жовтні 2026 року церковний календар містить чимало важливих свят і днів пам’яті святих. Однією з головних дат місяця є Покров Пресвятої Богородиці, яку відзначають 1 жовтня. Також 6 жовтня вшановують апостола Тому, 18 жовтня — апостола і євангеліста Луку, а 26 жовтня — великомученика Димитрія Мироточця.

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Коли піст у жовтні 2026 року?

Багатоденного церковного посту в жовтні 2026 року немає. Віряни дотримуються традиційних одноденних постів у середу та п’ятницю. Наступний тривалий піст — Різдвяний — розпочнеться 15 листопада і триватиме до 24 грудня 2026 року.

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