ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
2 хв

Церковний календар на жовтень 2026 року: нова дата Покрови Пресвятої Богородиці

Жовтень 2026 року в церковному календарі позначений численними датами вшанування святих, чиї життя, віра та духовні подвиги протягом століть надихають християн і слугують для них прикладом.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Церковний календар на жовтень 2026 року

Церковний календар на жовтень 2026 року / © pexels.com

Жовтень посідає важливе місце в церковному календарі та багатий на пам’ятні для християн дати. Упродовж цього місяця віряни згадують визначні події християнської історії, вшановують святих і звертаються до духовних традицій, що протягом століть залишаються невіддільною частиною церковного життя.

Головні церковні свята жовтня 2026 року

Дата

Свято

1 жовтня

Покров Пресвятої Богородиці

26 жовтня

Великомученика Димитрія Мироточця

Церковні свята в жовтні 2026 року за новим стилем

  • 1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці;

  • 2 жовтня — священномученика Кипріяна; мучениці Юстини; преподобного Андрія;

  • 3 жовтня — священномученика Діонісія Ареопатіга;

  • 4 жовтня — священномученика Єротея, єпископа Атенського;

  • 5 жовтня — мучениці Харитини;

  • 6 жовтня — апостола Томи;

  • 7 жовтня — мучеників Сергія і Вакха;

  • 8 жовтня — преподобної Пелагії;

  • 9 жовтня — апостола Якова Алфеєва;

  • 10 жовтня — мучеників Євлампія та Євлампії, сестри його;

  • 11 жовтня — апостола Филипа, диякона; преподобного Теофана, єпископа Нікейського;

  • 12 жовтня — мучеників Прова, Тараха та Андроніка; преподобного Косми;

  • 13 жовтня — мучеників Карпа, Папіли й Агатоніки;

  • 14 жовтня — преподобної Параскеви Терновської; мучеників Назарія та інших;

  • 15 жовтня — преподобного Євтимія; преподобномученика Лукіяна;

Церковні свята в жовтні 2026 року за новим стилем / © pexels.com

Церковні свята в жовтні 2026 року за новим стилем / © pexels.com

  • 16 жовтня — мученика Лонгіна, сотника;

  • 17 жовтня — пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського;

  • 18 жовтня — апостола і євангелиста Луки;

  • 19 жовтня — священномученика Теодора Ромжі; пророка Йоіла; мученика Уара;

  • 20 жовтня — великомученика Артемія;

  • 21 жовтня — преподобного Іларіона Великого;

  • 22 жовтня — святого Аверкія, єпископа Єрапольського;

  • 23 жовтня — апостола Якова, брата Господнього;

  • 24 жовтня — мучеників Арети та інших;

  • 25 жовтня — мучеників Маркіяна та Мартирія;

  • 26 жовтня — великомученика Димитрія Мироточця;

  • 27 жовтня — мученика Нестора; мучениць Капітоліни і Єротіїди;

  • 28 жовтня — мучеників Терентія і Неоніли; мучениці Параскеви, що в Іконії;

  • 29 жовтня — преподобної Анастасії; преподобного Аврамія Ростовського;

  • 30 жовтня — мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його;

  • 31 жовтня — апостолів Стахія, Амплія й інших; мученика Елімаха.

FAQ

Які церковні свята будуть у жовтні 2026 року?

У жовтні 2026 року церковний календар містить чимало важливих свят і днів пам’яті святих. Однією з головних дат місяця є Покров Пресвятої Богородиці, яку відзначають 1 жовтня. Також 6 жовтня вшановують апостола Тому, 18 жовтня — апостола і євангеліста Луку, а 26 жовтня — великомученика Димитрія Мироточця.

Коли піст у жовтні 2026 року?

Багатоденного церковного посту в жовтні 2026 року немає. Віряни дотримуються традиційних одноденних постів у середу та п’ятницю. Наступний тривалий піст — Різдвяний — розпочнеться 15 листопада і триватиме до 24 грудня 2026 року.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie