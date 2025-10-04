Цей бур’ян душить усе навколо: як позбутися берізки, поки вона не знищила ваш сад і город

Бур'ян.

Одним з найбільш шкідливих різновидів бур’янів є берізка. Вона дуже інвазивна, має тенденцію задушувати навколишні рослини та “захоплювати цілі ділянки”.

Які існують методи, що допоможуть позбутися берізки перш ніж вона завдасть безповоротної шкоди, розповіли експерти ресурсу Martha Stewart.

Берізка надзвичайно підступна рослина. Її коріння може проникати на глибину до 2,7 м та рухатися крізь ґрунт. І, що погано, вона також поширюється насінням.

Метод задушення

Один із ефективних способів боротьби з берізкою – це задушення. Цей метод особливо добре працює на відкритих просторах. Однак він вимагає терпіння, оскільки корінню потрібен час, щоб виснажити себе. Що потрібно зробити:

зріжте рослину на рівні ґрунту.

накрийте ділянку кількома шарами картону, а потім кількома сантиметрами мульчі, наприклад, деревною тріскою.

без доступу світла берізка не може фотосинтезувати і зрештою відмирає.

Метод викопування

Берізка розвиває розгалужену кореневу систему, а тому повністю позбутися її лише одним способом майже неможливо. Під час боротьби з цим бур’яном важливо викопати якомога більше її кореня та обрізати будь-яку поросль на рівні землі. Багаторазове видалення з часом послаблює рослину та допомагає тримати її під контролем.

Що потрібно робити:

Якщо ви виявите берізку, що росте на клумбі, слідуйте за ліаною до землі, розмотуючи її за рухом росту. Потім слідуйте за нею до місця, де вона пускає коріння в землю. Обережно обкопайте стебло та слідуйте за корінням, викопуючи його, поки не знайдете кінці. Якщо ви витягнете лозу, не розпушуючи ґрунт, то таким чином залишиться коріння в землі для регенерації. Якомога обережніше видаліть бур'ян і пересадіть багаторічну або однорічну рослину. Слідкуйте за перекопаною землею на наявність потенційних паростків і негайно видаляйте їх. Цю процедуру слід повторювати кожні два-три тижні протягом циклу росту. Зрештою, коріння ослабне.

