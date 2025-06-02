Цей бур’ян згубить усе на городі: його треба виривати негайно, поки не знищив увесь урожай

Який бур’ян може знищити увесь урожай / © Фото з відкритих джерел

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Деякі бур’яни — не просто небажані гості на грядці, а справжні агресори, які за кілька тижнів можуть звести нанівець усі зусилля городника. Один із таких ворогів — осот. Якщо помітили його на своїй ділянці, не можна гаяти ні хвилини. Розповідаємо, посилаючись на ресурс «Сенсація», чому осот треба негайно знищувати і як це правильно зробити.

Чому осот треба виривати негайно: поради досвідчених городників

Осот висмоктує всі важливі мікроелементи з ґрунту. Цей бур’ян витягує не лише вологу, а й корисні речовини, якими живляться городні культури. Через це овочі слабшають, відстають у зростанні та розвиткові, втрачають свої смакові якості. До того ж, осот виділяє токсичні речовини через коріння, які блокують розвиток рослин, що сидять поруч.

Коріння бур’яну швидко розростається. Коренева система осоту надзвичайно жива і плідна. Якщо її пошкодити сапою чи мотоблоком, кожна частинка швидко розростеться і дасть початок новій рослині. Тому звичайне перекопування землі лише посилює проблему.

Якщо осот зацвіте, від нього буде важко позбутися. НЕ можна дозволяти бур’яну зацвісти: насіння розноситься вітром і проростає навіть у найменш придатних умовах. Найкраще — виривати рослину з коренем до початку цвітіння. Якщо це складно, треба хоча б зрізати бутони.

Що насправді допомагає у боротьбі з осотом: корисні поради

Мульча (солома, тирса, трава) блокує світло, не даючи бур’янам проростати.

Чорна агроплівка — ідеальне рішення для грядок із високим ризиком зараження.

Сидерати — природний спосіб «витіснити» осот, забравши в нього простір і поживні речовини.

Важливо знати: не можна виривати осот під дощем чи у вологу погоду, не слід сапати його по верхах і перекопувати грядки без видалення кореня — це лише прискорить поширення бур’яну.