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Цей десерт із полуницею підкорює з першого шматочка: рецепт, який вдається всім
Поєднання вершкового сиру, ароматної полуниці та легкої апельсинової нотки створює ідеальний літній десерт, який смакуватиме як до сімейного чаювання, так і до святкового столу.
Сезон полуниці — ідеальний час для домашньої випічки. Якщо класичні пироги вже набридли, варто спробувати полуничну галету - десерт із хрустким пісочним тістом, ніжною сирною начинкою та великою кількістю соковитих ягід.
ТСН.ua підготував простий рецепт галети від кулінарки Валерії Матрохіної.
Інгредієнти для тіста:
200 г борошна
80 г холодного вершкового масла
1 жовток
50 г сметани
1 ст. л. цукрової пудри
дрібка солі
неповна 1 ч. л. розпушувача
Інгредієнти для начинки:
150 г вершкового сиру
1 жовток
2–3 ст. л. цукрової пудри
1 ст. л. кукурудзяного крохмалю
цедра пів апельсина
300 г полуниці
Приготування
Робимо тісто. Змішуємо борошно, пудру, сіль і розпушувач. Додаємо холодне масло та перетираємо все в крихту.
Після цього додаємо до маси жовток і сметану. Збираємо тісто в купу. Важливо, довго не вимішувати, аби масло не почало розтавати. Ставимо до холодильника на 30 хв.
Готуємо начинку. Змішуємо вершковий сир, жовток, цукор, крохмаль і цедру до однорідності.
Холодне тісто швиденько розкачуємо в коло. По центру викладаємо начинку, а зверху — полуницю.
Загортаємо краї. За бажанням змащуємо їх жовтком.
Ставимо галету до духовки. Випікаємо за температури 170° приблизно 40–45 хвилин.
Нагадаємо, ми ділилися рецептом десерту з полуницею, який стане вашим фаворитом літа.