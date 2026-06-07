ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
665
Час на прочитання
1 хв

Цей десерт із полуницею підкорює з першого шматочка: рецепт, який вдається всім

Поєднання вершкового сиру, ароматної полуниці та легкої апельсинової нотки створює ідеальний літній десерт, який смакуватиме як до сімейного чаювання, так і до святкового столу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Полуниця.

Полуниця. / © Pixabay

Сезон полуниці — ідеальний час для домашньої випічки. Якщо класичні пироги вже набридли, варто спробувати полуничну галету - десерт із хрустким пісочним тістом, ніжною сирною начинкою та великою кількістю соковитих ягід.

ТСН.ua підготував простий рецепт галети від кулінарки Валерії Матрохіної.

  • Інгредієнти для тіста:

  • 200 г борошна

  • 80 г холодного вершкового масла

  • 1 жовток

  • 50 г сметани

  • 1 ст. л. цукрової пудри

  • дрібка солі

  • неповна 1 ч. л. розпушувача

Інгредієнти для начинки:

  • 150 г вершкового сиру

  • 1 жовток

  • 2–3 ст. л. цукрової пудри

  • 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю

  • цедра пів апельсина

  • 300 г полуниці

Приготування

  1. Робимо тісто. Змішуємо борошно, пудру, сіль і розпушувач. Додаємо холодне масло та перетираємо все в крихту.

  2. Після цього додаємо до маси жовток і сметану. Збираємо тісто в купу. Важливо, довго не вимішувати, аби масло не почало розтавати. Ставимо до холодильника на 30 хв.

  3. Готуємо начинку. Змішуємо вершковий сир, жовток, цукор, крохмаль і цедру до однорідності.

  4. Холодне тісто швиденько розкачуємо в коло. По центру викладаємо начинку, а зверху — полуницю.

  5. Загортаємо краї. За бажанням змащуємо їх жовтком.

  6. Ставимо галету до духовки. Випікаємо за температури 170° приблизно 40–45 хвилин.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом десерту з полуницею, який стане вашим фаворитом літа.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
665
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie