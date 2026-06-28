Цей додаток розряджає телефон навіть у вимкненому стані: як його відключити, щоб не з’їдав заряд

Яка програма розряджає телефон / © Pixabay

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Багато користувачів впевнені, що найбільше енергії смартфон витрачає на ігри, перегляд відео чи соціальні мережі. Проте фахівці зазначають: існує ще один «прихований» споживач заряду, про який мало хто замислюється. Йдеться про сервіси визначення місцеперебування, або геолокацію. Навіть якщо екран вимкнений, а телефон лежить у кишені чи сумці, деякі програми продовжують визначати ваше місцезнаходження, обмінюватися даними із серверами та запускати фонові процеси. Саме це поступово зменшує заряд акумулятора.

Чому геолокація швидко з’їдає батарею

Функція визначення місцеперебування працює не лише через GPS. Для більшої точності смартфон одночасно використовує мобільну мережу, Wi-Fi та Bluetooth.

Якщо десятки встановлених додатків постійно запитують інформацію про ваше місцезнаходження, телефон змушений регулярно активувати відповідні модулі. Через це акумулятор розряджається значно швидше, навіть якщо ви майже не користуєтеся пристроєм.

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Особливо це стосується програм із прогнозом погоди, сервісів доставки, онлайн-магазинів, навігаторів, фітнес-додатків, соціальних мереж і деяких ігор.

Які додатки найчастіше працюють у фоновому режимі

Не всі програми потребують постійного доступу до геолокації, однак багато хто надає такий дозвіл автоматично. Найчастіше заряд витрачають:

карти та навігатори;

сервіси прогнозу погоди;

соціальні мережі;

служби таксі та доставки;

фітнес-трекери;

програми для пошуку пристроїв;

окремі ігри з рекламою.

Якщо ви не користуєтеся ними щодня, постійний доступ до місцеперебування краще вимкнути.

Як відключити геолокацію на Android

Зробити це можна за кілька хвилин.

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Відкрийте «Налаштування» → «Місцезнаходження» → «Дозволи для програм».

Далі перегляньте список застосунків і залиште дозвіл лише тим, які дійсно потребують геолокації.

Для більшості програм краще обрати режим «Дозволяти лише під час використання» або «Заборонити».

Як вимкнути доступ до геолокації на iPhone

Власникам iPhone потрібно перейти в:

«Параметри» → «Конфіденційність і безпека» → «Служби геолокації».

Тут також можна змінити дозволи для кожної програми окремо.

Оптимальним варіантом буде режим «Під час використання програми», а для непотрібних застосунків — повна заборона доступу.

Які ще функції варто перевірити

Окрім геолокації, заряд можуть непомітно витрачати:

автоматичне оновлення програм у фоновому режимі;

постійний пошук Wi-Fi та Bluetooth-пристроїв;

синхронізація фотографій і файлів із хмарними сервісами;

віджети погоди та новин, які регулярно оновлюються;

додатки, що надсилають велику кількість push-повідомлень.

Вимкнення непотрібних фонових процесів також позитивно впливає на автономність смартфона.

Чи потрібно повністю вимикати геолокацію

Не обов’язково. Якщо ви регулярно користуєтеся навігатором, сервісами таксі або застосунками для пошуку загубленого телефону, ця функція залишається корисною.

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Найкраще рішення — надати постійний доступ лише тим програмам, які справді цього потребують, а для всіх інших залишити доступ тільки під час використання або повністю його вимкнути.

Як ще продовжити час роботи смартфона

Щоб телефон працював без підзарядки довше, варто також:

зменшити яскравість екрана або ввімкнути автоматичне регулювання;

використовувати темну тему на OLED-дисплеях;

вимикати Bluetooth і Wi-Fi, коли вони не потрібні;

закривати програми, які зависли та активно працюють у фоновому режимі;

регулярно оновлювати операційну систему та додатки, адже нові версії часто містять оптимізацію енергоспоживання.

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