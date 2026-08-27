Цей домашній засіб із двох копійчаних інгредієнтів відчистить увесь бруд у вашій оселі

Найкращий засіб для прибирання / © Freepik

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Сода та перекис водню — два прості засоби, які можна знайти майже в кожній оселі. Окремо вони давно використовуються для прибирання, а разом можуть допомогти впоратися з різними побутовими забрудненнями. Найчастіше суміш застосовують для видалення плям, нальоту та неприємних запахів. Водночас важливо пам’ятати: перекис водню може освітлювати деякі поверхні, тому перед використанням засіб варто протестувати на непомітній ділянці.

Як приготувати суміш

Щоб приготувати засіб для чищення, змішайте харчову соду з невеликою кількістю 3% перекису водню до консистенції густої пасти. Готувати її краще безпосередньо перед використанням і не зберігати в закритій ємності.

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7 способів застосування суміші

Для кухонної раковини. Нанесіть пасту на забруднену поверхню, залиште на кілька хвилин, а потім протріть губкою та змийте водою. Засіб допоможе прибрати сліди від їжі та наліт. Для швів між плиткою. Нанесіть невелику кількість суміші на забруднені шви, залиште на 5-10 хвилин і обережно потріть старою зубною щіткою. Для обробки кухонних дощок. Пасту можна використати для очищення пластикових або інших сумісних із засобом дощок після приготування їжі. Після оброблення поверхню необхідно ретельно змити водою. Для видалення плям із білої тканини. Невелику кількість суміші нанесіть на пляму, залиште на кілька хвилин, а потім виперіть річ. Спочатку перевірте засіб на непомітній ділянці. Для чищення білих підошов. Суміш допоможе прибрати темні сліди з гумових частин взуття. Нанесіть її, потріть щіткою та змийте. Для видалення запахів. Пасту можна використати для очищення пластикових поверхонь, на яких залишилися стійкі запахи їжі. Для чищення сміттєвого відра. Нанесіть суміш на забруднені ділянки, залиште ненадовго, потріть губкою та ретельно змийте.

Не використовуйте цю суміш на мармурі, натуральному камені, лакованому дереві та делікатних кольорових тканинах без попередньої перевірки. Також не змішуйте перекис водню з іншими побутовими хімікатами.

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