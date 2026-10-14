Цей Ель-Ніньйо принесе нові лиха — чи готове до них людство

Ель-Ніньйо

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Потужне явище Ель-Ніньйо може спричинити екстремальні погодні умови в різних регіонах світу протягом наступного року. Попри прогнози науковців, не всі уряди виділяють достатньо ресурсів, щоб підготуватися до можливих катастроф.

Про це йдеться у матеріалі newscientist.

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Ель-Ніньйо спричиняє погодні крайнощі в різних частинах планети: від повеней до посух, циклонів і лісових пожеж. Водночас часто забувають, що більшість таких екстремальних явищ можна з високою ймовірністю передбачити заздалегідь.

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Наприклад, усі вісім потужних проявів Ель-Ніньйо за останні 70 років спричиняли посухи в Індонезії. Усі основні кліматичні моделі прогнозують, що нинішнє рекордне Ель-Ніньйо принесе країні суху осінь і зиму. Тому погіршення посухи та поширення лісових пожеж в Індонезії не стали несподіванкою. Подібні передбачувані наслідки протягом наступного року спостерігатимуться й в інших регіонах світу.

Через таку передбачуваність деякі експерти стверджують, що природних катастроф як таких не існує. На їхню думку, за належної підготовки заможні суспільства могли б протистояти майже будь-яким екстремальним погодним явищам.

Деякі уряди, зокрема Перу, вже почали готуватися до можливих наслідків і оголосили надзвичайний стан. Однак багато інших країн досі не вжили необхідних заходів.

Китай, Індія та деякі європейські держави мають значні запаси зерна, які допоможуть пом’якшити наслідки продовольчих криз. Натомість США, Велика Британія, Канада й Австралія не мають таких запасів.

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«За належної підготовки заможні суспільства могли б протистояти майже будь-яким екстремальним погодним явищам», — зазначають експерти, слова яких наводить видання.

Водночас найбільш уразливі країни, зокрема Ефіопія, Судан і Південний Судан, мають плани запобігання масштабному голоду та загибелі людей. Проте інші члени Організації Об’єднаних Націй надали лише третину необхідного фінансування для реалізації цих заходів.

Як країни можуть зменшити наслідки Ель-Ніньйо

Окрім фінансової допомоги найбільш уразливим державам, важливо інвестувати в інфраструктуру, якою люди користуються щодня. Такі вкладення можуть окупитися, допомагаючи зменшити наслідки екстремальних погодних явищ.

Каналізаційні системи у Великій Британії переповнюються, а енергетичні мережі США та Європи виходять з ладу навіть за звичайних погодних умов. Тому не дивно, що вони можуть виявитися неготовими до екстремальних явищ, спричинених Ель-Ніньйо або глобальним потеплінням.

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Обговорюють і пропозиції щодо геоінженерних заходів, які могли б послабити найгірші наслідки Ель-Ніньйо. Однак такі підходи залишаються предметом дискусій.

Зазначимо, Ель-Ніньйо є природною частиною складної кліматичної системи Землі, але люди можуть вплинути на те, наскільки руйнівними будуть його наслідки.

Для цього, зокрема, необхідно скорочувати викиди вуглецю, щоб стримувати глобальне потепління. Це допомогло б зменшити ще один чинник, який посилює екстремальні погодні явища.

Наслідки постійного зростання викидів також можна передбачити. Тому, як наголошують автори матеріалу, людство не може стверджувати, що його не попереджали про небезпеку.

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