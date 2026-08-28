Цей фрукт учені називають еліксиром щастя та молодості: він захищає клітини організму від стресу

Найкращий фрукт для молодості та спокою / © Freepik

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Іноді звичайні продукти можуть бути справжнім джерелом цінних речовин для організму. Один із таких фруктів — ківі. Його часто називають продуктом для підтримання молодості завдяки високому вмісту антиоксидантів, вітаміну С та інших біологічно активних сполук.

Чим корисний ківі для клітин

Ківі особливо багатий на вітамін С — потужний антиоксидант, необхідний для нормальної роботи імунної системи та синтезу колагену. Колаген є важливою складовою шкіри, сполучної тканини, судин і кісток.

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Антиоксиданти допомагають захищати клітини від окисного стресу, який виникає в організмі під впливом різних факторів. Саме тому регулярне вживання фруктів та овочів у межах збалансованого раціону пов’язують із підтриманням здоров’я та нормальним старінням організму.

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Чи справді ківі допомагає від тривожності

Цей фрукт цікавий і для тих, хто шукає продукти для підтримання нервової системи. Ківі містить фолати, калій, вітамін С та інші поживні речовини, необхідні для нормальної роботи організму.

Є й дослідження, у яких вивчали вплив регулярного вживання ківі на настрій та психологічне самопочуття. Однак це не означає, що фрукт є засобом від тривожного розладу або може замінити допомогу фахівця.

Як правильно їсти ківі

Найпростіший варіант — вживати стиглий фрукт свіжим. Його можна додавати до каші, натурального йогурту, фруктових салатів або смузі. Ківі також містить харчові волокна, тому може бути корисним для повноцінного раціону.

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