Цей гарнір удесятеро корисніший, ніж рис і картопля: захищає від діабету й деменції

Чим перлова крупа корисна для здоров’я / © pixabay.com

Реклама

Перлова крупа — доступний продукт, який незаслужено рідко з’являється на столах. Її виготовляють із ячменю, а головна перевага цього злаку — поєднання харчових волокон, рослинного білка, вітамінів групи B та важливих мінералів. За даними американської клініки Cleveland Clinic, ячмінь містить бета-глюкани — особливий тип розчинної клітковини, що допомагає підтримувати нормальний рівень холестерину та цукру в крові.

Чим перлова крупа корисна для здоров’я

Допомагає контролювати рівень цукру в крові. Харчові волокна сповільнюють травлення та засвоєння вуглеводів, завдяки чому глюкоза надходить у кров поступово. Регулярне споживання цільних злаків пов’язують із нижчим ризиком розвитку діабету 2-го типу. Саме тому перлова крупа може стати корисною альтернативою гарнірам із рафінованих зернових продуктів. Підтримує здоров’я серця. Бета-глюкани, що містяться в ячмені, допомагають знижувати рівень холестерину. Це важливо для підтримання нормального стану судин і зменшення ризику серцево-судинних захворювань. Така властивість робить перловку цінним компонентом збалансованого раціону. Покращує роботу травної системи. Клітковина сприяє регулярному випорожненню кишківника та підтримує корисну кишкову мікрофлору. Крім того, страви з перлової крупи допомагають довше зберігати відчуття ситості, що полегшує контроль апетиту. Забезпечує організм важливими поживними речовинами. У перловці є магній, фосфор, залізо та вітаміни групи B. Вони беруть участь в енергетичному обміні, роботі нервової системи й підтриманні нормального функціонування організму.

Чи корисна перловка для мозку

Здоров’я мозку залежить від багатьох чинників, зокрема харчування, фізичної активності та стану серцево-судинної системи. Раціон із достатньою кількістю цільних злаків допомагає підтримувати обмін речовин і здоров’я судин, що важливо і для нормальної роботи мозку.

Реклама

Деменція має різні причини, а окремий продукт не гарантує захисту від неї. Водночас перлова крупа може бути частиною повноцінного харчування, яке підтримує здоров’я впродовж життя.

Реклама

Як правильно готувати перлову крупу

Перловку можна подавати як самостійний гарнір до риби, курятини або тушкованих овочів. Вона також підходить для овочевих рагу, супів і теплих салатів.

Щоб крупа зварилася швидше, її можна попередньо замочити у воді на кілька годин, а потім промити й варити до м’якості. Для виразнішого смаку готову перловку поєднують із цибулею, грибами, зеленню або запеченими овочами.

Новини партнерів

Новини партнерів