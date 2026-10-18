Цей гіркуватий овоч може покращити сон, пам’ять і настрій: науковці виявили несподівану користь

Страва зі спаржі / © www.freepik.com/free-photo

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Спаржа, відома своїм землистим і дещо гіркуватим смаком, може мати несподівані переваги для здоров’я мозку та якості сну. Новий огляд наукових досліджень свідчить, що добавки на основі цього овочу можуть допомагати краще спати, зменшувати тривожність і покращувати концентрацію уваги.

Про це пише видання Daily Mail із посиланням на огляд 16 досліджень за участю 503 людей, опублікований видавництвом Cambridge University Press.

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Науковці проаналізували дослідження, у яких вивчали вплив добавок зі спаржі на сон, емоційний стан і когнітивні функції. У десяти роботах оцінювали показники сну. Результати вказували на зв’язок між прийомом добавок і кращою якістю нічного відпочинку, його тривалістю та відчуттям бадьорості після пробудження.

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Найпомітніші позитивні зміни спостерігали серед людей, які вже мали проблеми зі сном або страждали від безсоння. Серед учасників досліджень були студенти, водії таксі та працівники зі змінним графіком — категорії, для яких порушення режиму сну можуть бути особливо актуальними.

В одному з невеликих експериментів за участю 18 чоловіків дослідники вивчали вплив екстракту спаржі протягом тижня. Учасники, які його приймали, рідше повідомляли про сновидіння та кошмари й частіше прокидалися ближче до запланованого часу.

Інше дослідження показало, що поєднання екстракту спаржі з ГАМК — речовиною, яка бере участь у регуляції нервової системи та сприяє гальмуванню нервової активності, — могло збільшувати тривалість глибокого сну. Водночас сама ГАМК без екстракту такого ефекту не продемонструвала.

Який зв’язок спаржі з пам’яттю та настроєм

Окрім можливого впливу на сон, дослідники звернули увагу на потенційну користь спаржі для роботи мозку та емоційного стану.

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У дослідженні 2021 року на мишах екстракти зі стебел спаржі допомагали зменшувати накопичення амілоїду бета й тау-білків — сполук, пов’язаних із розвитком хвороби Альцгеймера. Однак результати експериментів на тваринах не доводять, що вживання спаржі забезпечує такий самий ефект у людей.

Ще одне пілотне дослідження, проведене у 2023 році за участю 27 людей із легкою або помірною деменцією, виявило зменшення роздратованості та проявів депресії серед тих, хто приймав екстракт спаржі.

Водночас ці результати попередні й потребують підтвердження у масштабніших дослідженнях. Наявні дані поки не дають підстав стверджувати, що спаржа сама по собі покращує пам’ять або може запобігти деменції.

Чому спаржу варто додавати до раціону

Спаржа містить фолати, вітаміни C та E, поліфеноли й харчові волокна. Ці поживні речовини беруть участь у підтриманні нормальної роботи організму, захисті клітин від окисного стресу та функціонуванні нервової системи. Клітковина також сприяє тривалішому відчуттю ситості.

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Попри перспективні результати, автори огляду наголошують на обмеженнях доказової бази. Дослідження були відносно невеликими, а частину огляду фінансувала компанія Amino Up, яка виробляє харчові добавки на основі спаржі. Це варто враховувати під час оцінювання висновків.

Фахівці також радять віддавати перевагу повноцінним продуктам харчування, а не покладатися виключно на добавки. Звичайна спаржа може бути корисною частиною збалансованого раціону, однак її вплив на сон, пам’ять і настрій ще потребує ґрунтовнішого вивчення.

Нагадаємо, яєчня може бути набагато смачнішою, ніж звичайні смажені яйця із сіллю та перцем. Щоб зробити її ароматною й апетитною без сала та бекону, спробуйте додати гриби, солодкий перець, помідори або твердий сир.

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