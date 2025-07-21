Що додати в тісто, щоб випічка була пухкою / © www.freepik.com/free-photo

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Кожна господиня мріє про ідеальну випічку — м’яку, ароматну й повітряну. Іноді дотримання рецепта не дає бажаного результату, тісто виходить важким, а булочки — сухими. Але є один простий інгредієнт, який може кардинально покращити текстуру та смак домашньої випічки. Це кефір.

Чому кефір робить випічку пухкою: про це мало хто знає

Кефір — це не просто корисний кисломолочний продукт, а ще й натуральний розпушувач тіста. Завдяки вмісту молочних бактерій і кислот він вступає в реакцію з содою чи розпушувачем, створюючи бульбашки повітря. У результаті тісто піднімається, стає м’яким, ніжним і пористим. Випічка на кефірі зберігає свіжість довше та має приємну структуру без зайвої щільності.

Яку випічку можна готувати на кефірі

Цей інгредієнт чудово підходить для:

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булочок;

млинців;

кексів;

пирогів;

мафінів;

хліба без дріжджів.

Особливо добре кефір працює в рецептах, де важлива легкість і ніжність тіста.

Як правильно додавати кефір у тісто

Використовуйте продукт кімнатної температури, бо холодний кефір може пригальмувати реакцію з содою.

Додавайте соду чи розпушувач в сухі інгредієнти, а потім змішуйте з кефіром.

Не перестарайтеся з перемішуванням тіста, надмірне вимішування може зробити випічку жорсткою.

Якщо хочете досягти більш вологого ефекту, додайте трохи рослинної олії чи розтопленого вершкового масла.

Головний секрет: просто замініть частину рідини в рецепті випічки на кефір — і результат вас приємно здивує.