Цей інгредієнт зробить ваш суп найсмачнішою стравою на столі: секрети професійних кухарів

Що додати в суп, щоб зробити його смачнішим / © www.freepik.com/free-photo

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Секретний інгредієнт — це пармезан, який надає навіть звичайнісінькому супу глибокого й вишуканого смаку. Цей знаменитий італійський твердий сир виробляється вже понад дев’ять століть. Саме він здатен посилювати смак приготованих страв завдяки своєму вершковому смаку та горіховому аромату. Для додавання в суп підійде витриманий пармезан (від 2 років), бо такий продукт містить найбільше ароматних речовин. 20 грамів буде достатньо, щоб перетворити звичайний суп на витвір кулінарного мистецтва.

Чому пармезан робить суп особливим і смачним: три найголовніші причини

Пармезан надає стравам глибокого й вершкового смаку завдяки вмісту умамі — особливій речовині, яка розкриває аромати та смаки інших продуктів. Коли сир розчиняється в гарячому бульйоні, він вивільняє свій багатий букет ароматів і вершково-горіховий присмак. Суп може бути будь-яким — овочевим, м’ясним чи грибним, це не має значення, пармезан однаково зробить його смачнішим у рази. Сир діє як природний підсилювач смаків та ароматів усіх інгредієнтів супу, об’єднуючи їх у гармонійну композицію. Навіть звичайний суп з картоплі та макаронів можна перетворити за допомогою пармезану на вишукану страву.

Як правильно додавати пармезан у суп: покрокова інструкція

Необхідно натерти трохи пармезану на дрібній тертці.

За 2–3 хвилини до готовності страви треба додати сир, постійно помішуючи, щоб продукт повністю розчинився в бульйоні.

Дайте супу постояти 2–3 хвилини перед тим, як подавати на стіл. Це допоможе сиру розкрити свій смак повністю.

Щоб суп був насиченішим, треба за пів години до готовності покласти до каструлі кірку пармезану. Скоринка поступово віддасть свій аромат бульйону і створить неперевершений букет смакових відтінків.