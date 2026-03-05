Цей колір джинсів назавжди вийшов з моди: такий відтінок деніму робить образ застарілим

Які джинси вийшли з моди / © www.freepik.com/free-photo

Джинси давно стали базовою частиною гардеробу майже для кожної людини. Вони зручні, універсальні та легко поєднуються з різними стилями одягу. Проте навіть така класична річ підпорядковується модним тенденціям. Стилісти зазначають, що один популярний колір деніму поступово зник з модних колекцій, тому може зробити образ застарілим.

Який відтінок джинсів втратив свою актуальність назавжди

Які джинси більше не в моді

Йдеться про дуже світлі вибілені джинси з холодним блакитним відтінком. Ще кілька років тому такий денім активно носили і він вважався стильним. Але зараз модні експерти радять відмовитися від цього кольору.

Причина в тому, що надто світлий і різкий відтінок має неприродний вигляд та часто здешевлює образ. Крім того, такі джинси складніше поєднувати з сучасними речами, адже вони вибиваються із загальної кольорової гармонії.

Стилісти пояснюють, що подібний відтінок асоціюється зі старими модними тенденціями 2010 року. Саме тому він часто створює враження застарілого стилю, навіть якщо інші елементи гардероба сучасні.

Які джинси зараз у тренді

Сучасна мода тяжіє до більш природних і глибоких відтінків деніму. Особливо актуальними залишаються:

класичний темно-синій денім;

джинси кольору індиго;

насичений синій або графітовий відтінок;

натуральний блакитний без різкого вибілення.

Такі кольори мають стильний та елегантний вигляд і легко поєднуються як із базовими речами, так і з яскравішими елементами гардеробу.