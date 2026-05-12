Цей колір одягу приваблює кліщів найбільше

Навесні та влітку повертається тепло, а разом з ним і кліщі. Щоб зменшити контакти з цими павукоподібними, рекомендується використовувати репеленти та довгий одяг, однак існує ще один варіант, як зменшити контакт з кліщами — колір вбрання.

Експерти довели, що кліщі частіше обирають світлий одяг, пише researchgate.net.

Крім кольору одягу, також рекомендовано носити довгі штани та сорочки з довгими рукавами, що обмежує доступ павукоподібних до шкіри.

Кліщі зазвичай лазять на висоті до 1,5 м, тому варто надіти високе взуття та натягнути шкарпетки на штанини, щоб отримати додатковий захист. Також варто використовувати репеленти під час прогулянки по лісу, парку чи інших місць потенційного перебування кліщів. Після прогулянки уважно оглядайте одяг і тіло, особливо в області шиї, пахв, поясу та колін.

Що робити, якщо вкусив кліщ

Витягніть кліща якомога швидше. Не заливайте його спиртом, олією чи іншими речовинами. Витягнути комаху можна спеціальним пінцетом, який можна придбати в аптеці чи зоомагазині. Також можна звернутися до травмпункту.

Після укусу місце треба обробити антисептиком. Також варто ретельно помити руки милом. Здавати кліща на аналіз не потрібно.

Спостерігайте за своїм станом протягом кількох тижнів. Якщо підвищиться температура і з’являться почервоніння на шкірі — зверніться до лікаря. Також звернутися потрібно, якщо кліщ пробув на тілі понад 36 годин.

