Цей кущ цвіте понад 120 днів: обов’язково посадіть його навесні у своєму саду

Який кущ довго цвіте / © Credits

Якщо ви мрієте про сад, який буде радувати око яскравими барвами від початку літа та до перших осінніх заморозків, існує рослина, що перевершує очікування навіть досвідчених садівників. Це один із найвитриваліших кущів, який прикрашатиме ділянку своїм пишним квітом більше чотирьох місяців. Йдеться про будлею Давида, яку в народі часто називають «магнітом для метеликів».

Будлея — це декоративний кущ, який починає квітнути у червні й тримає суцвіття приблизно до жовтня. Тривалість цвітіння може сягати навіть 140 днів за хороших погодних умов.

Головні переваги будлеї Давида:

Надзвичайно довге цвітіння. Один із рекордсменів серед декоративних кущів.

Невибагливість. Потрібне лише сонце та регулярний полив у спеку.

Швидкий ріст. За сезон може вирости до 2 метрів.

Ароматність. Її солодкий запах приваблює безліч метеликів та бджіл.

Різноманіття кольорів. Фіолетовий, бузковий, білий, рожевий, бордовий — кольорова гама просто вражає.

Чому варто садити будлею саме навесні

Весна — ідеальний час для того, щоб кущ добре укорінився до літа. У цей період він швидко відновлюється, нарощує зелену масу і вже в перший сезон може порадувати квітами.

Переваги весняної посадки:

коренева система встигає зміцнитися до зими;

рослина швидше адаптується;

цвітіння буде ряснішим і тривалішим.

Як правильно садити будлею