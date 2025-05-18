Цей кущ цвіте понад 120 днів, тому його неодмінно треба посадити у своєму саду

Який кущ цвіте понад 120 днів / © www.freepik.com/free-photo

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Професійні флористи рекомендують обов’язково мати на своїй ділянці лагерстремію, її ще називають індійським бузком. Цей кущ перетворить вашу присадибну ділянку на феєрію кольорів. Пишні суцвіття з’являються в наприкінці червня і милують своєю красою до глибокої осені. До того ж, ця рослина невибаглива, як пише ресурс ukrayinynovyny.pl, тому не потребує жодних спеціальних умов для росту та цвітіння.

Лагерстремія індійська — екзотична окраса вашого саду

Лагерстремія індійська відома також як креповий мирт, — це великий кущ, що зачаровує своїми пишними суцвіттями і тривалим цвітінням. Кущ починає вкриватися прекрасними квітами наприкінці червня і квітне аж до кінця жовтня. Пишні суцвіття складаються з безлічі ніжних квіточок, що мають гофровані пелюстки. Палітра кольорів рослини може бути різноманітною — від білосніжного та ніжно-рожевого до насиченого червоного, бузкового та навіть лавандового.

Креповий мирт може виростати до трьох метрів заввишки. На сьогодні виведено купу сортів, які відрізняються формою крони, кольором квітів і навіть відтінками листя. Це дає змогу підібрати рослину, яка добре ростиме у будь-яких кліматичних умовах.

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Коли найкраще садити лагерстремію: як доглядати за рослиною

Кущі крепового мирту найкраще висаджувати навесні. Варто пам’ятати, що кущам треба буде багато вільного місця для росту й розвитку. Якщо рослина не хворітиме і за нею правильно доглядати, то вона цвістиме понад 120 днів.

Лагерстремія не потребує якихось спеціальних умов для росту й розвитку, однак варто знати декілька правил стосовно її вирощування.

Багато сонця. Цей кущ треба садити на місці, де буде достатньо світла й тепла, тоді він гарно й довго цвістиме.

Дренований ґрунт. Не варто садити креповий мирт на місці, де застоюється вода, інакше гнистиме коріння. Ґрунт має бути родючим, але добре дренованим.

Регулярний полив. Молоді кущі обов’язково треба регулярно поливати, особливо у спеку. Дорослі рослини не бояться посухи, однак їх також варто поливати, якщо в цьому є потреба.

Мульчування. Щоб утримувати вологу всередині ґрунту, навколо кущів треба розкладати мульчу. Це може бути тирса, сіно, деревна кора чи бур’яни. Навесні та влітку лагерстремію треба підживлювати, щоб кущі мали сили квітнути увесь сезон.

Обрізка гілок. На початку весни треба проводити обрізку, щоб сформувати крону і стимулювати рясне цвітіння куща. Також треба видалити всі сухі, хворі та перехрещені гілки.

Укриття. Більшість сортів індійської лагерстремії не бояться морозів, однак молоді кущі краще накривати, особливо це стосується регіонів, де є сильні заморозки.