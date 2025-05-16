Цей кущ у жодному разі не можна садити біля дому, і ось чому

Який кущ не можна садити біля дому / © www.freepik.com/free-photo

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Наші предки вірили в те, що кожна рослина має велику силу, яка здатна впливати на людей. Тому уважно ставилися до вибору дерев та кущів, які садитимуть біля свого дому. Адже є такі, що можуть залучити в життя мешканців будинку купу проблем і неприємностей. Про це пише ресурс «24 Канал».

Який кущ не можна садити біля дому і чому: народні прикмети

Це бузина. Рослина здавна вважалася небезпечною, ніби проклятою, тому її досить часто в народі називають «чортовою ягодою». Наші предки вірили в те, що ця рослина належить нечистій силі й називали її «деревом смерті».

Ходило повір’я, що бузину виростив сам диявол, а потім оселився в ній. Саме тому люди ніколи не вирубували бузину, навіть якщо вона розросталася. Бо були переконані, що за це сам чорт може їм помститися.

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Бузину ніколи не заносили до хати, бо наші предки вірили, що в тому домі, де вона стоятиме, обов’язково станеться щось погане. Цей кущ також не вирощували на подвір’ї, бо це вважалося поганою прикметою. А якщо біля бузини сісти чи лягти відпочити, то можна накликати на себе хвороби та лихо.

Також є цікава прикмета, яка стосується бузини: рослина здатна «навіювати блуд». Тобто, якщо до людини «вчепиться блуд», вона ходитиме навколо куща бузини і не зможе знайти дорогу додому.

А ще існувало повір’я, що під бузиною можна знайти скарби диявола — золото й коштовне каміння. Та зранку коштовності перетворювалися на черепки та гній, таким чином нечистий глумився над тими, хто шукав його скарби.

Також бузина часто була атрибутом магічних ритуалів. Щоб людина швидше видужувала, знахарі виливали під кущ воду, в якій купали хворого. Вважалося, що тоді хворобу забере нечиста сила чи злий дух.

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Тож, за народними прикметами садити бузину біля дому — це не найкраща ідея, бо таке рішення може накликати на мешканців дому багато проблем.