Цей метод обрізки малини під зиму згубить майбутній урожай: садівники його ніколи не застосовують

Як правильно обрізати малину під зиму

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Одна помилка під час осінньої обрізки малини може коштувати цілого літнього врожаю. Йдеться про звичку зрізати всі пагони під корінь, не зважаючи на сорт. Для ремонтантної малини це може бути правильним рішенням, а от звичайна літня малина після такої обрізки наступного року залишиться без ягід. Тому перед тим, як братися за секатор, важливо з’ясувати, які пагони потрібно видалити, а які обов’язково залишити.

Чому не можна зрізати всю малину під корінь

Головна причина полягає в тому, що різні види малини плодоносять на пагонах різного віку. Якщо не врахувати цю особливість, можна випадково згубити майбутній урожай.

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Звичайна літня малина плодоносить на пагонах другого року життя. Після збирання ягід ці стебла поступово відмирають, тому їх потрібно зрізати. Натомість молоді пагони, які виросли протягом поточного сезону, залишають на наступний рік. Саме на них формуватимуться ягоди.

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Якщо восени зрізати всю літню малину на рівні землі, навесні виростуть нові пагони, але вони не дадуть звичайного літнього врожаю наступного року. Тому такий метод обрізки для цих сортів категорично не підходить.

Як правильно обрізати малину перед зимою

Щоб не втратити врожай, спочатку визначте тип малини на своїй ділянці.

Літню малину обрізайте, видаляючи старі пагони, які вже плодоносили. Молоді здорові стебла залишайте, бо саме вони дадуть ягоди наступного літа.

Ремонтантну малину, яку вирощують заради одного осіннього врожаю, можна після завершення плодоношення зрізати майже повністю, залишивши невисокі пеньки.

Ремонтантну малину для двох урожаїв обрізайте вибірково: старі пагони, які вже плодоносили двічі, видаляйте, а молоді перспективні залишайте для раннього врожаю наступного року.

Для роботи використовуйте гострий секатор. Також прибирайте хворі й пошкоджені стебла, не допускайте надмірного загущення малинника. Це допоможе поліпшити освітлення кущів і циркуляцію повітря.

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