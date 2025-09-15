Цей метод використовують перукарі, щоб визначити ідеальний колір волосся: дуже практично

Як визначити, який колір волосся вам підходить / © unsplash.com

Проблема в тому, що відтінок, який чудово личить вашій подрузі, може зовсім не прикрасити вас. Секрет успіху прихований у деталях — у вашому тоні та підтонові шкіри. Саме тому ми створили цей зручний і практичний гід, який допоможе підібрати ідеальний колір волосся з урахуванням ваших індивідуальних особливостей.

Як визначити підтон своєї шкіри

Перед тим, як бігти до перукаря й експериментувати з кольором, варто розібратися з базовим фактором — яким є ваш підтон: теплим, холодним чи нейтральним. Є простий спосіб перевірити це вдома:

Уважно подивіться на вени на внутрішньому боці зап’ястка. Якщо вони здаються синіми чи з фіолетовим відтінком — ваш підтон холодний.

Якщо ж вени виглядають зеленуватими — у вас теплий підтон.

А коли важко визначити однозначно й помітні риси обох варіантів, швидше за все, ваша шкіра має нейтральний підтон.

Світла шкіра з холодним підтоном

Якщо ваша шкіра нагадує порцеляну, з легким рожевим або блакитним відливом, найкраще обирати відтінки, які збережуть свіжість обличчя і не “знебарвлять” його. Ідеальні варіанти:

платиновий блонд,

холодні попелясті нюанси,

крижаний світло-каштановий.

Чого варто уникати: теплі золотисті кольори, які можуть зробити обличчя втомленим і навіть хворобливим.

Світла або середня шкіра з теплим підтоном

Ваша шкіра має золотаве сяйво, а на сонці ви швидко й рівномірно засмагаєте? Тоді теплі відтінки — ваш безпрограшний вибір. Спробуйте:

медовий блонд,

золотавий блонд,

карамельний каштановий.

Ці кольори чудово підкреслять природну теплоту вашої шкіри та додадуть їй вигляду, ніби торкнутої сонячними променями.

Оливкова шкіра (нейтральний або теплий підтон)

Оливкова шкіра має особливий шарм і виразність. Вона здатна виглядати тьмяно з невдалим відтінком волосся, проте варто лише підібрати правильний колір — і її природна краса розкриється на повну силу. Зверніть увагу на такі варіанти:

насичений темно-шоколадний,

теплий каштановий,

бронзові відтінки з легкими світлими пасмами.

Уникайте: надто червоних чи яскраво-оранжевих тонів — на оливковій шкірі вони виглядають неприродно, ніби маска.

Темна шкіра з теплим чи холодним підтоном

Темна шкіра надзвичайно універсальна — вона гармонійно поєднується з безліччю відтінків волосся. Та ключ до ідеального результату — правильно визначений підтон:

Теплий підтон : медово-каштановий, карамель, золотаві відблиски.

Холодний підтон: попелястий каштановий, глибокий бордовий, насичений чорний із фіолетовим сяйвом.

Головний секрет: саме здоровий, розкішний блиск волосся дозволяє кольору розкритися повністю й додає образу тієї самої дорогої, елегантної вишуканості.

Перукарі давно користуються цим простим, але геніальним методом. Тепер і ви знаєте його — застосовуйте з розумом і сяйте!