Цей настій із бур’яну допоможе отримати потрійний урожай великих і солодких помідорів

Чим підживити помідори, щоб виросли великими / © Freepik

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Напевно, всім відомо, що помідори досить вибагливі, тому іноді навіть найдосвідченіші городники не можуть зібрати зі своєї ділянки великого врожаю. Однак є таке підживлення, як пише ресурс ua-vestnik, яке допоможе навіть з маленької грядки зібрати купу смачних і великих плодів.

Чим підгодувати помідори, щоб отримати рясний урожай великих і солодких плодів

Після висадження у відкритий ґрунт, помідори потребують правильного догляду та підживлення. Це допоможе захистити рослини від хвороб і шкідників, а також вплине на якісне плодоношення культури.

Щоб томати сформували великі смачні плоди, їх обов’язково треба підживити під час цвітіння цим простим, але вкрай ефективним добривом. Такий настій додасть городнім культурам сил для формування помідорів, а приготувати його не складно. Велику бочку на 200 літрів треба на третину заповнити кропивою, додати туди відро коров’яку, 2 лопати попелу, 2 кілограми дріжджів і 3 літри сироватки. Приготовану суміш необхідно настоювати упродовж 14 днів.

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Отриманий настій перед застосуванням необхідно розвести водою у пропорції 1:10. Помідори треба поливати цим підживленням під корінь один раз на 7-10 днів.