- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 52
- Час на прочитання
- 1 хв
Цей неймовірний лайфгак для пральної машини реально працює — ви не повірите, як легко видалити бруд і запах
Лоток для порошку та гумова манжета — саме ті місця пральної машини, де найчастіше накопичується бруд і з’являється цвіль.
Чистити їх вручну довго і втомливо, але є спосіб зробити це майже без жодних зусиль.
Потрібні лише звичайна кухонна губка, старий рушник, будь-який засіб для миття сантехніки та відбілювач.
Відокремте жорстку частину губки — вона не знадобиться. М’яку половину покладіть у лоток для порошку та щедро залийте мийним засобом. Підійде будь-який гель — для посуду або універсальний. Залиште на 30 хвилин. За цей час засіб розчинить наліт та залишки порошку, а губка вбере весь бруд.
Поки лоток відмокає, можна зайнятися манжетою. Складіть рушник джгутом і вставте його по колу в паз гумової ущільнювальної манжети, щоб тканина заповнила всі складки. Залийте відбілювачем і залиште на ті ж 30 хвилин. Хлорвмісний засіб знищить цвіль і грибок.
Через півгодини достатньо просто витягти губку і рушник. Лоток буде чистим, а манжета — без слідів цвілі та неприємного запаху. Жодного відтирання і зайвих зусиль!