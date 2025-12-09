Як почистити пральну машину / © pexels.com

Чистити їх вручну довго і втомливо, але є спосіб зробити це майже без жодних зусиль.

Потрібні лише звичайна кухонна губка, старий рушник, будь-який засіб для миття сантехніки та відбілювач.

Відокремте жорстку частину губки — вона не знадобиться. М’яку половину покладіть у лоток для порошку та щедро залийте мийним засобом. Підійде будь-який гель — для посуду або універсальний. Залиште на 30 хвилин. За цей час засіб розчинить наліт та залишки порошку, а губка вбере весь бруд.

Поки лоток відмокає, можна зайнятися манжетою. Складіть рушник джгутом і вставте його по колу в паз гумової ущільнювальної манжети, щоб тканина заповнила всі складки. Залийте відбілювачем і залиште на ті ж 30 хвилин. Хлорвмісний засіб знищить цвіль і грибок.

Через півгодини достатньо просто витягти губку і рушник. Лоток буде чистим, а манжета — без слідів цвілі та неприємного запаху. Жодного відтирання і зайвих зусиль!