ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
1 хв

Цей неймовірний лайфгак для пральної машини реально працює — ви не повірите, як легко видалити бруд і запах

Лоток для порошку та гумова манжета — саме ті місця пральної машини, де найчастіше накопичується бруд і з’являється цвіль.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як почистити пральну машину

Як почистити пральну машину / © pexels.com

Чистити їх вручну довго і втомливо, але є спосіб зробити це майже без жодних зусиль.

Потрібні лише звичайна кухонна губка, старий рушник, будь-який засіб для миття сантехніки та відбілювач.

Відокремте жорстку частину губки — вона не знадобиться. М’яку половину покладіть у лоток для порошку та щедро залийте мийним засобом. Підійде будь-який гель — для посуду або універсальний. Залиште на 30 хвилин. За цей час засіб розчинить наліт та залишки порошку, а губка вбере весь бруд.

Поки лоток відмокає, можна зайнятися манжетою. Складіть рушник джгутом і вставте його по колу в паз гумової ущільнювальної манжети, щоб тканина заповнила всі складки. Залийте відбілювачем і залиште на ті ж 30 хвилин. Хлорвмісний засіб знищить цвіль і грибок.

Через півгодини достатньо просто витягти губку і рушник. Лоток буде чистим, а манжета — без слідів цвілі та неприємного запаху. Жодного відтирання і зайвих зусиль!

Дата публікації
Кількість переглядів
52
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie