Цей полуничний десерт без випічки став хітом літа: готується просто і швидко

Полуниця / © Pexels

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Коли хочеться чогось особливого до чаю, але без духовки й зайвого клопоту — цей полуничний десерт стане справжньою знахідкою. Хрустка масляна крихта, оксамитовий крем і соковиті ягоди створюють ідеальне поєднання смаків.

ТСН.ua підготував рецепт десерту без випічки від фудблогерки Світлани Левицької.



Інгредієнти для крихти:

250 г борошна

120 г вершкове масло

60 г цукру

дрібка солі

Інгредієнти для крему:

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300 мл молока

200 мл вершків

25 г крохмалю

10 г ваніліну

2 яйця

100-120 г цукру

80 г білого шоколаду

25 г вершкового масла

Інгредієнти для полуничної начинки

400 г полуниці

2 ст. л. цукру

1 ст. л. кукурудзяного крохмалю

сік половинки лимона

Приготування

Готуємо крихту. Усе змішуємо й обсмажуємо на сухій розігрітій сковорідці до золотистого кольору. Залишаємо, аби охолоджувалося. У холодній каструлі змішуємо молоко, вершки, яйця, крохмаль і цукор. Ставимо на середній вогонь. Постійно помішуючи, варимо до загустіння. Коли крем вже загустів, варимо його ще 2–3 хв. Знімаємо з плити, додаємо ваніль, білий шоколад і масло. Перемішуємо до однорідності. Крем не охолоджуємо. Важливо, щоб він залишався кеімнатної температури. Готуємо начинку. Розрізаємо полуницю на чотири частини. Кладемо до сотейника і додаємо крохмаль, цукор і сік лимона. Добре перемішуємо. Ставимо на вогонь і підігріваємо до загущення соку. Формуємо десерт шарами. У форму викладаємо:

крихту

крем

полуницю

крихту

крем

полуницю

крихту

Нагадаємо, ми ділилися рецептом ніжного вершкового десерту з полуницею - панакоти.

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