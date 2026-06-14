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- Різне
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Цей полуничний десерт без випічки став хітом літа: готується просто і швидко
Ніжний, вершковий і з великою кількістю полуниці — цей десерт без випічки підкорює з першої ложки.
Коли хочеться чогось особливого до чаю, але без духовки й зайвого клопоту — цей полуничний десерт стане справжньою знахідкою. Хрустка масляна крихта, оксамитовий крем і соковиті ягоди створюють ідеальне поєднання смаків.
ТСН.ua підготував рецепт десерту без випічки від фудблогерки Світлани Левицької.
Інгредієнти для крихти:
250 г борошна
120 г вершкове масло
60 г цукру
дрібка солі
Інгредієнти для крему:
300 мл молока
200 мл вершків
25 г крохмалю
10 г ваніліну
2 яйця
100-120 г цукру
80 г білого шоколаду
25 г вершкового масла
Інгредієнти для полуничної начинки
400 г полуниці
2 ст. л. цукру
1 ст. л. кукурудзяного крохмалю
сік половинки лимона
Приготування
Готуємо крихту. Усе змішуємо й обсмажуємо на сухій розігрітій сковорідці до золотистого кольору. Залишаємо, аби охолоджувалося.
У холодній каструлі змішуємо молоко, вершки, яйця, крохмаль і цукор. Ставимо на середній вогонь. Постійно помішуючи, варимо до загустіння. Коли крем вже загустів, варимо його ще 2–3 хв.
Знімаємо з плити, додаємо ваніль, білий шоколад і масло. Перемішуємо до однорідності. Крем не охолоджуємо. Важливо, щоб він залишався кеімнатної температури.
Готуємо начинку. Розрізаємо полуницю на чотири частини. Кладемо до сотейника і додаємо крохмаль, цукор і сік лимона. Добре перемішуємо. Ставимо на вогонь і підігріваємо до загущення соку.
Формуємо десерт шарами. У форму викладаємо:
крихту
крем
полуницю
крихту
крем
полуницю
крихту
Нагадаємо, ми ділилися рецептом ніжного вершкового десерту з полуницею - панакоти.