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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
2 хв

Цей полуничний десерт без випічки став хітом літа: готується просто і швидко

Ніжний, вершковий і з великою кількістю полуниці — цей десерт без випічки підкорює з першої ложки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Полуниця.

Полуниця / © Pexels

Коли хочеться чогось особливого до чаю, але без духовки й зайвого клопоту — цей полуничний десерт стане справжньою знахідкою. Хрустка масляна крихта, оксамитовий крем і соковиті ягоди створюють ідеальне поєднання смаків.

ТСН.ua підготував рецепт десерту без випічки від фудблогерки Світлани Левицької.

Інгредієнти для крихти:

  • 250 г борошна

  • 120 г вершкове масло

  • 60 г цукру

  • дрібка солі

Інгредієнти для крему:

  • 300 мл молока

  • 200 мл вершків

  • 25 г крохмалю

  • 10 г ваніліну

  • 2 яйця

  • 100-120 г цукру

  • 80 г білого шоколаду

  • 25 г вершкового масла

Інгредієнти для полуничної начинки

  • 400 г полуниці

  • 2 ст. л. цукру

  • 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю

  • сік половинки лимона

Приготування

  1. Готуємо крихту. Усе змішуємо й обсмажуємо на сухій розігрітій сковорідці до золотистого кольору. Залишаємо, аби охолоджувалося.

  2. У холодній каструлі змішуємо молоко, вершки, яйця, крохмаль і цукор. Ставимо на середній вогонь. Постійно помішуючи, варимо до загустіння. Коли крем вже загустів, варимо його ще 2–3 хв.

  3. Знімаємо з плити, додаємо ваніль, білий шоколад і масло. Перемішуємо до однорідності. Крем не охолоджуємо. Важливо, щоб він залишався кеімнатної температури.

  4. Готуємо начинку. Розрізаємо полуницю на чотири частини. Кладемо до сотейника і додаємо крохмаль, цукор і сік лимона. Добре перемішуємо. Ставимо на вогонь і підігріваємо до загущення соку.

  5. Формуємо десерт шарами. У форму викладаємо:

  • крихту

  • крем

  • полуницю

  • крихту

  • крем

  • полуницю

  • крихту

Нагадаємо, ми ділилися рецептом ніжного вершкового десерту з полуницею - панакоти.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
37
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