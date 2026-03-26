Цей предмет у спальні може сприяти безсонню: експерт розкрив причини

Невдале розташування дзеркала в спальні може бути прихованою причиною безсоння та підвищеної тривожності вночі. Експертка зі сну Чарлі Дейвіс пояснила, що цей предмет інтер’єру здатний підтримувати мозок у стані постійної пильності через відбиття світла та руху.

Про це пише Daily Mail.

Чому дзеркало заважає відпочинку

За словами фахівчині, яка співпрацює з брендом меблів FableRoom, дзеркала навпроти ліжка створюють візуальний шум, який мозок фіксує навіть під час легкого сну. Це заважає організму повністю розслабитися.

«Дзеркала відбивають світло та рух — навіть коли ви легко спите і не усвідомлюєте цього. Такі речі, як автомобілі, що проїжджають повз, вуличні ліхтарі або хтось, хто проходить повз ваше вікно, можуть відбиватися назад у кімнату. Це може непомітно порушити ваш сон і ускладнити повне розслаблення вашого тіла», — пояснює Чарлі Дейвіс.

Окрім фізичних факторів, експертка посилається на принципи фен-шуй, зазначаючи, що дзеркала відбивають енергію. Раптове споглядання власного відображення у темряві також може стати фактором стресу, який миттєво пробуджує людину.

Як правильно облаштувати спальню

Для покращення якості відпочинку експертка радить не відмовлятися від дзеркал повністю, а змінити їхнє розташування: переставити їх поруч із ліжком або по діагоналі в протилежний кут кімнати.

Також фахівці рекомендують дотримуватися кількох простих правил для створення спокійної атмосфери:

Перестановка ліжка : тримати його подалі від прямих сонячних променів, протягів та прямого огляду з дверей чи вікон.

Цифрова гігієна: заряджати телефон у дальньому куті кімнати, щоб уникнути спокуси нічного гортання стрічки.

Світловий режим : замінити різке верхнє світло на лампи з теплим, приглушеним спектром.

Мінімалізм: тримати приліжкову тумбочку чистою від зайвих речей, залишаючи лише необхідне (воду, книгу, лампу).

Експерти наголошують, що вільний від безладу простір допомагає людині почуватися значно краще відпочилою, оскільки захаращеність створює додатковий «психічний шум».

