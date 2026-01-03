ТСН у соціальних мережах

Цей простий інгредієнт робить квашену капусту надзвичайно хрумкою — бабусі знали його ще десятиліття тому

Ідеальна квашена капуста повинна бути хрумкою, соковитою та ароматною. І секрет цього — один маленький, але дуже важливий інгредієнт.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як зробити квашену капусту хрумкою: секретний інгредієнт

Як зробити квашену капусту хрумкою: секретний інгредієнт / © pexels.com

Щоб капуста зберігала свіжість, яскравий колір і хрустку текстуру, у неї додають трохи хрону — всього 5–7 см кореня на трилітрову банку.

Хрін має природні бактерицидні властивості, які не дозволяють овочу розкиснути і допомагають зберегти його структуру.

Якщо хріну немає під рукою, його легко замінити листям вишні, смородини або дуба. Ці листки містять дубильні речовини, які так само роблять капусту міцною та хрумкою. Саме ці добавки, разом із морквою та сіллю, гарантують ідеальну квашену капусту.

Щоб капуста не перетворилася на надто кислу, не залишайте її довго в теплому місці — щойно бродіння піде активніше, перемістіть банку в холодильник або прохолодний льох.

