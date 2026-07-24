Рецепт простого салату з огірків / © Фото з відкритих джерел

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У літню спеку хочеться готувати легкі, свіжі та соковиті страви, які чудово поєднуються з м’ясом, рибою чи молодою картоплею. Саме таким є знаменитий польський салат «Мізерія». Попри незвичну назву, він давно став справжньою кулінарною класикою, адже складається лише з кількох доступних інгредієнтів, а смак виходить напрочуд ніжним і збалансованим. Секрет цієї страви полягає не у дорогих продуктах, а в правильній підготовці огірків і простій, але вдалій заправці.

Чому цей салат став таким популярним

«Мізерія» вже багато десятиліть залишається одним із найулюбленіших літніх салатів у Польщі. Його готують як до сімейних обідів, так і до святкових застіль.

Страва чудово освіжає, має ніжний вершковий смак і водночас не перевантажує шлунок. Саме тому вона ідеально доповнює шашлик, запечене м’ясо, котлети, рибу або овочеві гарніри.

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Які інгредієнти знадобляться

Для приготування салату вам потрібно:

500 г свіжих огірків;

4 столові ложки сметани жирністю 15–20%;

2-3 столові ложки лимонного соку;

1 чайна ложка солі;

Невелика кількість свіжого кропу;

дрібка цукрової пудри або цукру.

За бажанням лимонний сік можна замінити невеликою кількістю яблучного оцту.

Як правильно вибрати огірки

Саме від огірків залежить кінцевий смак страви.

Найкраще використовувати молоді ґрунтові плоди з тонкою шкіркою та дрібним насінням.

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Якщо огірки вже переросли або мають грубу шкірку, її краще очистити. Великі насінини також бажано видалити, щоб салат залишався хрустким і не був надто водянистим.

Головний секрет соковитого салату. Більшість господинь пропускає один дуже важливий етап. Після того як огірки нарізані тоненькими кружальцями, їх потрібно посолити й залишити приблизно на 10 хвилин. За цей час вони пустять зайвий сік. Потім овочі необхідно злегка відтиснути руками.

Саме цей простий трюк робить салат більш хрустким, а заправка не стає рідкою навіть через деякий час після приготування.

Як правильно готувати салат: покрокова інструкція

Наріжте огірки максимально тонкими кружечками. Посоліть їх, перемішайте та залиште на кілька хвилин. Поки овочі настоюються, приготуйте соус. Для цього змішайте сметану з лимонним соком, додайте дрібку цукрової пудри та дрібно нарізаний кріп. Відтиснуті огірки перекладіть у миску, полийте заправкою й акуратно перемішайте. Після цього поставте салат у холодильник хоча б на 10 хвилин. За цей час усі смаки добре поєднаються між собою.

Перед подаванням на стіл салат можна посипати свіжомеленим чорним перцем або прикрасити листочками базиліку.

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