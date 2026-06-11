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- Різне
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Цей простий трюк з гумкою відкриває будь-яку банку за лічені секунди
Практичний трюк, який допоможе легко відкрити навіть дуже тугу кришку банки без інструментів.
Кожен знайомий із ситуацією, коли кришка банки вперто не піддається. Варення, огірки чи соус ніби «зрослися» з кришкою, а спроби відкрити її лише додають роздратування. Але існує простий лайфгак, який може вирішити проблему буквально за кілька секунд — потрібна лише звичайна гумка.
Про це йдеться на blikk.
Чому банки так складно відкрити
Основна причина у вакуумі. Під час виробництва гарячу банку герметично закривають, а під час охолодження всередині створюється знижений тиск. Саме він щільно «притискає» кришку, через що її складно зрушити з місця. Додатково ситуацію ускладнює гладка металева поверхня, яка легко вислизає з рук.
Гумовий лайфхак: просто і ефективно
Метод максимально простий: візьміть гумову стрічку (підійде звичайна канцелярська або пакувальна) і щільно обмотайте нею край кришки.
Якщо гумка тонка, зробіть два оберти для кращого зчеплення. Далі покладіть долоню на кришку і спробуйте відкрутити її як зазвичай.
Різниця відчувається одразу: гумка значно покращує зчеплення і дозволяє передати зусилля прямо на кришку, а не втрачати його через ковзання.
У більшості випадків банка відкривається з першої спроби — без додаткових інструментів, гарячої води чи сторонньої допомоги.
Чому це працює
Гума створює значно вищий рівень тертя, ніж шкіра. У кухонних умовах, коли руки можуть бути вологими або жирними, це особливо важливо. Завдяки цьому сила натиску використовується ефективніше, і кришка піддається значно легше.
Що робити, якщо не допомогло
У випадку дуже «впертої» банки можна обережно спробувати інший метод, а саме трохи послабити вакуум. Для цього акуратно підчепіть край кришки ложкою, щоб впустити трохи повітря. Коли почуєте характерний «пшик», тиск вирівняється, і кришка відкрутиться значно легше.
Важливо діяти обережно, щоб не пошкодити банку і не травмуватися.
Іноді для вирішення побутових проблем не потрібні сили чи спеціальні інструменти — достатньо простого лайфгаку, який завжди під рукою.