Цей простий трюк з гумкою відкриває будь-яку банку за лічені секунди

Відкрийте банку без зусиль / © Pixabay

Реклама

Кожен знайомий із ситуацією, коли кришка банки вперто не піддається. Варення, огірки чи соус ніби «зрослися» з кришкою, а спроби відкрити її лише додають роздратування. Але існує простий лайфгак, який може вирішити проблему буквально за кілька секунд — потрібна лише звичайна гумка.

Про це йдеться на blikk.

Чому банки так складно відкрити

Основна причина у вакуумі. Під час виробництва гарячу банку герметично закривають, а під час охолодження всередині створюється знижений тиск. Саме він щільно «притискає» кришку, через що її складно зрушити з місця. Додатково ситуацію ускладнює гладка металева поверхня, яка легко вислизає з рук.

Реклама

Гумовий лайфхак: просто і ефективно

Метод максимально простий: візьміть гумову стрічку (підійде звичайна канцелярська або пакувальна) і щільно обмотайте нею край кришки.

Якщо гумка тонка, зробіть два оберти для кращого зчеплення. Далі покладіть долоню на кришку і спробуйте відкрутити її як зазвичай.

Різниця відчувається одразу: гумка значно покращує зчеплення і дозволяє передати зусилля прямо на кришку, а не втрачати його через ковзання.

У більшості випадків банка відкривається з першої спроби — без додаткових інструментів, гарячої води чи сторонньої допомоги.

Реклама

Чому це працює

Гума створює значно вищий рівень тертя, ніж шкіра. У кухонних умовах, коли руки можуть бути вологими або жирними, це особливо важливо. Завдяки цьому сила натиску використовується ефективніше, і кришка піддається значно легше.

Що робити, якщо не допомогло

У випадку дуже «впертої» банки можна обережно спробувати інший метод, а саме трохи послабити вакуум. Для цього акуратно підчепіть край кришки ложкою, щоб впустити трохи повітря. Коли почуєте характерний «пшик», тиск вирівняється, і кришка відкрутиться значно легше.

Важливо діяти обережно, щоб не пошкодити банку і не травмуватися.

Іноді для вирішення побутових проблем не потрібні сили чи спеціальні інструменти — достатньо простого лайфгаку, який завжди під рукою.

Реклама

Новини партнерів