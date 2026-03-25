Цей простий трюк з одним інгредієнтом змусить огірки рости вдвічі швидше

Як підживити огірки / © pexels.com

Реклама

Хоча вони потребують догляду та підживлення, зовсім не обов’язково використовувати хімічні чи промислові добрива. Існує простий та безпечний домашній засіб, який корисний не лише для людей, а й для багатьох рослин. Про нього пише Chip.de.

Молоко як натуральне підживлення для огірків

Натуральне підживлення для огірків можна приготувати на основі молока. Воно містить важливі мінерали — кальцій, калій і магній, які стимулюють ріст рослин. Крім того, у молоці є білки та ферменти, що ефективно борються з грибковими хворобами, такими як борошниста роса.

Використання молока в саду також сприяє розвитку корисних мікроорганізмів у ґрунті. Ці мікроби покращують структуру ґрунту і зміцнюють огіркові рослини, роблячи їх більш стійкими та здоровими.

Реклама

Як застосовувати молочне підживлення

Для підживлення підійде маложирне молоко, розведене водою у співвідношенні 1:10. Огірки рекомендується обприскувати або поливати цією сумішшю приблизно раз на два тижні, додатково до основного добрива.

Щоб уникнути пошкодження рослин, поливання проводять біля коріння вранці, не змочуючи листя.

Важливо дотримуватися балансованого підживлення, щоб не порушити природну рівновагу ґрунту. Також слід уникати надмірного поливу, щоб запобігти гнилі.